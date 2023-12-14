Cratera da rodovia ES 261 faz aniversário: é como se nada importasse

Cratera na ES 261, entre Fundão e Santa Teresa Crédito: Wando Fagundes

É como se a rodovia não fosse fundamental para o transporte da produção rural da Região Serrana para a Grande Vitória. Mesmo que tudo o que venha a dificultar a logística acabe gerando um custo adicional e atrapalhando a competitividade.

É como se Santa Teresa não fosse, atualmente, um importante polo de turismo, que atrai cada vez mais visitantes com sua agenda de festivais durante todo o ano, seus restaurantes e suas pousadas bucólicas.

É como se tampouco a ES 261 fosse importante para o deslocamento dos moradores entre as cidades da região. É como se colocar vidas em risco fosse o de menos. Algo banal.

Após um ano, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a contenção da erosão e restauração do pavimento estão sendo enfim realizados. E dá um prazo para a conclusão dos trabalhos: abril de 2024.

O que explica tanta demora? Para se ter uma ideia, o aviso de abertura de licitação foi em maio ( seis meses após as chuvas de dezembro de 2022 que abriram o buraco ), a empresa vencedora só foi anunciada em 24 de agosto. Uma burocracia que deveria ser simplificada em casos tão urgentes.