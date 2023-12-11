Balneabilidade das praias não é um favor das prefeituras

Placa de balneabilidade Crédito: Vitor Jubini

Ora, a administração municipal trata como dispensável a análise com base científica das águas, deixando a decisão de entrar ou não no mar ao julgamento de cada banhista. Não é a transparência do mar que indica os riscos, mas sim a transparência das informações. Praia segura para a saúde é praia sinalizada com as avaliações de balneabilidade.

As regras para a análise da qualidade da água são determinadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Já a realização dos testes cabe às prefeituras.

Agora, às vésperas da estação mais quente do ano, Marataízes e Presidente Kennedy informaram que estão com processos em andamento. Anchieta informou que o serviço de monitoramento da balneabilidade foi incluído no Orçamento Municipal de 2024. E Itapemirim não deu retorno à reportagem.

No Litoral Norte, as prefeituras de Linhares, São Mateus e Aracruz informaram à TV Gazeta em outubro que vão monitorar a qualidade da água durante todo o verão. Já Conceição da Barra divulgou que estava em processo de contratação de uma empresa para a realização de testes.

Na Grande Vitória, as prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari avaliam e divulgam a balneabilidade das praias com regularidade.