Balneabilidade das praias do Sul do ES ainda não foi avaliada em 2023

A avaliação da balneabilidade das praias é importante para indicar a qualidade da água destinada à natação, ao mergulho e ao lazer por parte de moradores e turistas. Contudo, em 2023, as praias da região Sul do Espírito Santo ainda não foram testadas, o que expõe os frequentadores a riscos com a falta de informação sobre os locais impróprios para banho.

Piúma não fez teste de balneabilidade nas praias do município neste ano Crédito: Filipe Vargas

TV Gazeta Sul, a dona de casa Rosane Montozo contou que está em Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da, a dona de casa Rosane Montozo contou que está em Piúma há 40 dias e, durante esse tempo, não viu nenhuma placa indicando se a água é própria ou não para banho.

"Eu nunca viu nenhuma informação sobre isso (balneabilidade). É importante fazer esse monitoramento para a gente vir com mais confiança" Rosane Montozo - Dona de casa

De fato, não há placas sobre balneabilidade nas praias do município. Segundo a Prefeitura de Piúma , há um processo aberto para a realização dos testes. Mas a administração municipal não informou o prazo para começar a analisar a qualidade da água das praias.

No início do verão, a TV Gazeta Sul percorreu as praias da região Sul. De lá para cá, porém, nada mudou. As praias continuam sem indicação de balneabilidade.

Diante dessa necessidade, o Ministério Público do Estado pediu às prefeituras da região que providenciem os testes de balneabilidade, durante cinco semanas seguidas com várias coletas e amostras.

A vendedora Simone de Pinho foi para a praia de Iriri, balneário de Anchieta , mas não encontrou informações sobre a condição da água no local. ”Isso tinha que ser informado com frequência, porque a gente não tem noção se a água está própria ou imprópria para o banho”, comentou.

Sem as informações oficiais sobre balneabilidade, antes de ir à praia o produtor rural Romário de Souza Carione avalia qual parece estar mais limpa. “Tem que estar limpa, própria para o banho. Eu olho a cor da água, se tem objetos e sujeira. As prefeituras tinham que vigiar isso mais”, observou.

Na Praia de Iriri, em Anchieta, banhistas não sabem sobre a condição da água no local Crédito: Filipe Vargas

Quem determina as regras para a análise da qualidade da água é o Conselho Nacional de Meio Ambiente e quem deve realizar o teste são as prefeituras.

O que dizem as prefeituras

A Prefeitura de Presidente Kennedy disse que está com o processo em andamento para a contratação de uma empresa especializada. A administração de Marataízes afirmou que está estudando a forma de contratação, enquanto a de Itapemirim anunciou que vai abrir um processo licitatório. Já em Anchieta , a prefeitura informou que não faz análise de balneabilidade.