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Balneabilidade das praias do Sul do ES ainda não foi avaliada em 2023

Falta de informações sobre locais próprios e impróprios para banho expõe moradores e turistas a riscos, no litoral sul do Estado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 fev 2023 às 17:13

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 17:13

A avaliação da balneabilidade das praias é importante para indicar a qualidade da água destinada à natação, ao mergulho e ao lazer por parte de moradores e turistas. Contudo, em 2023, as praias da região Sul do Espírito Santo ainda não foram testadas, o que expõe os frequentadores a riscos com a falta de informação sobre os locais impróprios para banho.
Balneabilidade das praias do Sul do ES ainda não foram avaliadas em 2023
Piúma não fez teste de balneabilidade nas praias do município neste ano Crédito: Filipe Vargas
Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, a dona de casa Rosane Montozo contou que está em Piúma há 40 dias e, durante esse tempo, não viu nenhuma placa indicando se a água é própria ou não para banho.
"Eu nunca viu nenhuma informação sobre isso (balneabilidade). É importante fazer esse monitoramento para a gente vir com mais confiança"
Rosane Montozo - Dona de casa 
De fato, não há placas sobre balneabilidade nas praias do município. Segundo a Prefeitura de Piúma, há um processo aberto para a realização dos testes. Mas a administração municipal não informou o prazo para começar a analisar a qualidade da água das praias.
No início do verão, a TV Gazeta Sul percorreu as praias da região Sul. De lá para cá, porém, nada mudou. As praias continuam sem indicação de balneabilidade.
Diante dessa necessidade, o Ministério Público do Estado pediu às prefeituras da região que providenciem os testes de balneabilidade, durante cinco semanas seguidas com várias coletas e amostras.
A vendedora Simone de Pinho foi para a praia de Iriri, balneário de Anchieta, mas não encontrou informações sobre a condição da água no local. ”Isso tinha que ser informado com frequência, porque a gente não tem noção se a água está própria ou imprópria para o banho”, comentou.
Sem as informações oficiais sobre balneabilidade, antes de ir à praia o produtor rural Romário de Souza Carione avalia qual parece estar mais limpa. “Tem que estar limpa, própria para o banho. Eu olho a cor da água, se tem objetos e sujeira. As prefeituras tinham que vigiar isso mais”, observou.
Balneabilidade das praias do Sul do ES ainda não foram avaliadas em 2023
Na Praia de Iriri, em Anchieta, banhistas não sabem sobre a condição da água no local Crédito: Filipe Vargas
Quem determina as regras para a análise da qualidade da água é o Conselho Nacional de Meio Ambiente e quem deve realizar o teste são as prefeituras. 

O que dizem as prefeituras

A Prefeitura de Presidente Kennedy disse que está com o processo em andamento para a contratação de uma empresa especializada. A administração de Marataízes afirmou que está estudando a forma de contratação, enquanto a de Itapemirim anunciou que vai abrir um processo licitatório. Já em Anchieta, a prefeitura informou que não faz análise de balneabilidade.
Com informações da TV Gazeta Sul.

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