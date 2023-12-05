Quando a lei beneficia quem comete crimes no trânsito

A justificativa para tanto é incentivar a prestação de socorro, sendo que essa omissão já provoca o aumento de pena de um terço até a metade, de acordo com a legislação de trânsito. A questão é que, mesmo com os esforços dos últimos 15 anos, quando passou a vigorar a Lei Seca, para reprimir o consumo de álcool associado à direção, um motorista embriagado que permanecer no local do crime (afinal, beber e dirigir é um crime) pode escapar da prisão em flagrante amparado pela lei. Mesmo que não tenha condições físicas nem mentais de prestar socorro.