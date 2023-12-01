Seca no Norte do ES: é preciso se preparar para o pior

Seca deixa peixes mortos e mau-cheiro em Rio Bananal Crédito: Célio Ferreira

Enquanto as nações discutem os caminhos possíveis para atenuar os impactos das mudanças climáticas na COP 28, a cúpula do clima da ONU iniciada nesta quinta-feira (30), em Dubai, os sintomas do que pode vir a ser um evento extremo do clima já estão sendo sentidos no Espírito Santo. Nesta terça-feira (28), 12 municípios do Norte do Espírito Santo já avaliam a possibilidade de decretar estado de emergência em decorrência da seca na região

É uma amostra de que aquilo que está sendo discutido em escala global já deixou de ser uma mera preocupação de ambientalistas: a realidade já dá as caras com uma frequência notável: da estiagem na Amazônia às chuvas atípicas no Sul do país testemunhadas neste ano de 2023, desconsiderar esses apelos do clima é negar o óbvio.

Teme-se que a situação chegue aos extremos da crise hídrica registrada entre 2015 e 2017, com impactos na agricultura e na indústria. Mais uma vez, o governo estadual precisa ser protagonista na adoção de medidas de enfrentamento, com o engajamento das prefeituras. O reúso, a captação e o armazenamento da água em plantas industriais e na irrigação devem ser mandatórios. E a recuperação de rios está na ordem do dia.

Os períodos de seca intensa, assim como os de chuva excessiva, são imprevisíveis, mas serão cada vez mais comuns com as mudanças climáticas.