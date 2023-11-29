Casagrande embarca para Dubai e Ferraço assume governo do ES Crédito: Divulgação/Governo do ES

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, assumirá a chefia do governo capixaba até a próxima terça-feira (5). O cargo foi passado pelo governador Renato Casagrande na manhã desta quarta-feira (29), antes de embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, onde irá participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), entre os dias 1º e 4 de dezembro.

Durante a COP 28, Casagrande, que também é presidente do Consórcio Brasil Verde, vai apresentar o Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização de Gases de Efeito Estufa e o Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN). Além disso, buscará acordos e estratégias para enfrentamento, mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

O Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização de Gases de Efeito Estufa é um diagnóstico da situação atual do Espírito Santo, incluindo análises do inventário de emissões existente, vocações, potencialidades, limitações e características socioeconômicas do Estado, e a definição de diretrizes globais e estratégias tecnológicas a serem empregadas. Já o Programa Capixaba de Carbono e Soluções Baseadas na Natureza (PCSBN) vai orientar as ações voltadas para a emissão, validação, verificação, comercialização e registro dos créditos de carbono, visando à redução, à remoção e à captura de gases de efeito estufa (GEE), além do aumento da resiliência climática.