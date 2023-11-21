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Leonel Ximenes

Governo vai decretar estado de atenção para economizar água no ES

Medidas serão adotadas para enfrentar a escassez hídrica agravada pela pouca quantidade de chuva nos últimos meses e por causa do forte calor

Públicado em 

21 nov 2023 às 15:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES
Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES Crédito: Divulgação
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) vai declarar nesta quarta-feira (22) o chamado estado de atenção, ou seja, a adoção de uma série de medidas para enfrentar a escassez de água em todo o Espírito Santo, provocada pela falta de chuvas nos últimos meses e pelas altas temperaturas em todo o território capixaba.
Segundo a coluna apurou, diante da baixa vazão dos rios e da forte onda de calor, o governo do Estado vai liderar um movimento para que órgãos oficiais e prefeituras adotem medidas para amenizar os efeitos da estiagem.
Em relação aos municípios, por exemplo, a Agerh quer que as prefeituras proíbam o uso irracional da água e, eventualmente, até punam consumidores que estão desperdiçando o produto com práticas como o uso de mangueiras para lavar veículos, pisos e dependências dos imóveis.

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Medidas que estimulam o reúso, a captação e o armazenamento da água, inclusive pelas indústrias, também serão sugeridas pela agência reguladora do Estado. A adoção de medidas restritivas do uso das águas dos rios também não estão descartadas, além da recomendação de que usem água de forma racional na irrigação.

E A CESAN, O QUE FARÁ?

Indagado pela coluna sobre quais medidas a Cesan está estudando para enfrentar a crise hídrica, o presidente da companhia, Munir Abud, elencou uma série de ações em curso. “Vamos fazer uma campanha de conscientização para consumo”, prometeu.
Além disso, segundo Abud, também será publicado o edital de licitação da barragem do Rio Jucu e o edital para contratação de uma usina de dessalinização.
“Estamos executando os contratos de combate a perdas [de água] e no próximo mês vamos iniciar a recomposição de toda a rede da Grande Vitória para evitar vazamentos. Vamos estruturar também um programa de doação de caixa d 'água para as comunidades carentes”, adiantou o presidente da Cesan. “Os reservatórios domésticos funcionam como um ‘seguro’ para quando houver interrupção do abastecimento”, acrescentou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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