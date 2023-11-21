Governo vai decretar estado de atenção para economizar água no ES

Torneira pingando: a ordem é economizar água no ES Crédito: Divulgação

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) vai declarar nesta quarta-feira (22) o chamado estado de atenção, ou seja, a adoção de uma série de medidas para enfrentar a escassez de água em todo o Espírito Santo, provocada pela falta de chuvas nos últimos meses e pelas altas temperaturas em todo o território capixaba

Segundo a coluna apurou, diante da baixa vazão dos rios e da forte onda de calor, o governo do Estado vai liderar um movimento para que órgãos oficiais e prefeituras adotem medidas para amenizar os efeitos da estiagem.

Em relação aos municípios, por exemplo, a Agerh quer que as prefeituras proíbam o uso irracional da água e, eventualmente, até punam consumidores que estão desperdiçando o produto com práticas como o uso de mangueiras para lavar veículos, pisos e dependências dos imóveis.

Medidas que estimulam o reúso, a captação e o armazenamento da água, inclusive pelas indústrias, também serão sugeridas pela agência reguladora do Estado. A adoção de medidas restritivas do uso das águas dos rios também não estão descartadas, além da recomendação de que usem água de forma racional na irrigação.

E A CESAN, O QUE FARÁ?

Indagado pela coluna sobre quais medidas a Cesan está estudando para enfrentar a crise hídrica, o presidente da companhia, Munir Abud, elencou uma série de ações em curso. “Vamos fazer uma campanha de conscientização para consumo”, prometeu.

Além disso, segundo Abud, também será publicado o edital de licitação da barragem do Rio Jucu e o edital para contratação de uma usina de dessalinização.