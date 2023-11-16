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Leonel Ximenes

Rios que abastecem a Grande Vitória se aproximam da vazão crítica

Dados foram divulgados nesta quinta (16) pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)

Públicado em 

16 nov 2023 às 11:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Torneira, água, Cesan
Abastecimento de água em alerta Crédito: Shutterbug75/Pixabay
O forte calor e a falta de chuva ligaram o alerta sobre a vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória, o Jucu e o Santa Maria. Os dois mananciais, em menos de um mês, tiveram quedas expressivas de suas quantidades de litros por segundo e se aproximam do índice considerado crítico.
De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira (16) pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), a vazão atual do Rio Jucu é de 8.060 litros/segundo, sendo que a considerada crítica é de 6.260,04 litros/segundo. No início do mês, estava próxima de 25 mil litros/segundo.
O Santa Maria da Vitória, por sua vez, tem quantidade atual de vazão de 4.300,78 litros/segundo: a crítica é de 2.895,30 litros/segundo. No início do mês, essa vazão era superior a 15 mil litros/segundo.
Devido à onda de calor que tem atingido o Espírito Santo nos últimos dias, a Cesan afirmou que os rios onde a empresa faz captação para abastecer a população tiveram o nível de água reduzido e alerta que a situação afeta o abastecimento de água dos 53 municípios atendidos pela empresa.
O jeito é torcer para São Pedro dar uma trégua nos dias de sol e trazer uma chuvinha. E aos humanos, cabe poupar água. E ao governo do Estado, fazer o reservatório prometido nas montanhas capixabas para abastecer a Grande Vitória. Até quando?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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