Rios que abastecem a Grande Vitória se aproximam da vazão crítica

Abastecimento de água em alerta Crédito: Shutterbug75/Pixabay

O forte calor e a falta de chuva ligaram o alerta sobre a vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória, o Jucu e o Santa Maria. Os dois mananciais, em menos de um mês, tiveram quedas expressivas de suas quantidades de litros por segundo e se aproximam do índice considerado crítico.

De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira (16) pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), a vazão atual do Rio Jucu é de 8.060 litros/segundo, sendo que a considerada crítica é de 6.260,04 litros/segundo. No início do mês, estava próxima de 25 mil litros/segundo.

O Santa Maria da Vitória, por sua vez, tem quantidade atual de vazão de 4.300,78 litros/segundo: a crítica é de 2.895,30 litros/segundo. No início do mês, essa vazão era superior a 15 mil litros/segundo.