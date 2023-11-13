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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES vai distribuir água a moradores em situação de rua

Por causa do calor intenso, atividades físicas para os idosos no CRAS foram suspensas

Públicado em 

13 nov 2023 às 13:41
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Além da oferta de água, equipes da Prefeitura de Linhares orientarão os moradores em situação de rua sobre cuidados no período de calor
Além da oferta de água, equipes da Prefeitura de Linhares orientarão os moradores em situação de rua sobre cuidados no período de calor Crédito: Freepik
Prefeitura de Linhares começa nesta terça-feira (14) a distribuir copos de água para a população em situação de rua, com o objetivo de amenizar os efeitos das altas temperaturas. Segundo a prefeitura, mais de 1 mil unidades serão entregues nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
A entrega será feita pelas equipes de abordagem social com o apoio das secretarias municipais de Segurança Pública e de Saúde. Equipes farão busca ativa e abordagem sobretudo no centro da cidade.

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Além da oferta de água, as equipes orientarão os moradores em situação de rua sobre cuidados no período de calor e informarão sobre as possibilidades de acesso à água potável, banho, higienização e alimentação, além de cuidados com a saúde durante o período de altas temperaturas.

IDOSOS PROTEGIDOS DO CALOR

Outras medidas preventivas estão sendo adotadas pela prefeitura contra a onda de calor. A partir desta segunda-feira (13) todas as atividades físicas destinadas aos idosos nos sete Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) estão temporariamente suspensas pela prefeitura até que as condições climáticas voltem a ser mais amenas e seguras em Linhares.
Para substituir os exercícios físicos, os idosos terão atividades de relaxamento com os educadores físicos e lúdicas com os educadores sociais. Os idosos também serão orientados a procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de mal-estar em decorrência do calor.
“As altas temperaturas e a baixa umidade do ar podem representar um risco à saúde, e por isso optamos por suspender temporariamente as atividades físicas. Assim que as condições climáticas permitirem, retomaremos com nossos projetos”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Luciana Mantovanelli.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Linhares foi o município que registrou a sexta maior temperatura no Espírito Santo neste domingo (12). Segundo o Inmet, os termômetros chegaram a marcar 37,5º C na cidade do Norte do ES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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