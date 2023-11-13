Prefeitura no ES vai distribuir água a moradores em situação de rua

Além da oferta de água, equipes da Prefeitura de Linhares orientarão os moradores em situação de rua sobre cuidados no período de calor Crédito: Freepik

Prefeitura de Linhares começa nesta terça-feira (14) a distribuir copos de água para a população em situação de rua, com o objetivo de amenizar os efeitos das altas temperaturas. Segundo a prefeitura, mais de 1 mil unidades serão entregues nos próximos dias pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A entrega será feita pelas equipes de abordagem social com o apoio das secretarias municipais de Segurança Pública e de Saúde. Equipes farão busca ativa e abordagem sobretudo no centro da cidade.

Além da oferta de água, as equipes orientarão os moradores em situação de rua sobre cuidados no período de calor e informarão sobre as possibilidades de acesso à água potável, banho, higienização e alimentação, além de cuidados com a saúde durante o período de altas temperaturas.

IDOSOS PROTEGIDOS DO CALOR

Outras medidas preventivas estão sendo adotadas pela prefeitura contra a onda de calor. A partir desta segunda-feira (13) todas as atividades físicas destinadas aos idosos nos sete Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) estão temporariamente suspensas pela prefeitura até que as condições climáticas voltem a ser mais amenas e seguras em Linhares

Para substituir os exercícios físicos, os idosos terão atividades de relaxamento com os educadores físicos e lúdicas com os educadores sociais. Os idosos também serão orientados a procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de mal-estar em decorrência do calor.

“As altas temperaturas e a baixa umidade do ar podem representar um risco à saúde, e por isso optamos por suspender temporariamente as atividades físicas. Assim que as condições climáticas permitirem, retomaremos com nossos projetos”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Luciana Mantovanelli.