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Leonel Ximenes

Está no ES a 2ª melhor cidade do Brasil para os idosos, diz pesquisa

Município só fica atrás de cidade da Grande São Paulo

Públicado em 

31 out 2023 às 12:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Idosos
A população de idosos no ES e no Brasil é cada vez maior Crédito: Anna Bizon/ Freepik
Quer envelhecer bem e com qualidade de vida? Se você respondeu sim, Vitória é uma excelente opção. Afinal, a capital capixaba ficou em 2º lugar, entre as melhores cidades do país com mais de 100 mil habitantes (326 municípios no total), para os idosos. Só fica atrás de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.
Em terceiro lugar vem Santos (SP), em quarto, Florianópolis (SC) e em quinto, Curitiba (PR). Entre as cidades médias (674 municípios), São Lourenço (MG) lidera. E entre as pequenas (4.570 municípios), o primeiro lugar no ranking é ocupado por Peritiba (SC).
Publicado pelo portal Viva Bem, o índice de melhores cidades do país para envelhecer foi criado pelo Instituto Longevidade, que mediu o grau de preparação dos 5.570 municípios brasileiros para qualidade de vida às pessoas com 60 anos ou mais.

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Foram avaliados 23 indicadores, separados em três dimensões: saúde, socioambiental e economia. Para estabelecer o ranking de classificação das cidades, o Instituto Longevidade levou em conta dados públicos que impactam o bem-estar geral da população com mais de 60 anos de idade.
O ranking considera, entre outros indicadores, o número de estabelecimentos de saúde e de leitos hospitalares em cada cidade; a produção da riqueza municipal e a segurança financeira dos idosos; a mortalidade por causas naturais e a carga tributária de cada município.

O ES E O BRASIL ESTÃO ENVELHECENDO

Em relação à idade, os dados mostram que houve um salto no número de pessoas com mais de 60 anos vivendo no Espírito Santo. Em 2010, o número de idosos chegava perto de 365 mil. Já em 2022, esse número chegou a pouco mais de 630 mil pessoas, um aumento de 73%. Por outro lado, o número de crianças e adolescentes até 14 anos diminuiu, saindo de 811 mil em 2010 para 741 mil em 2022.

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No Brasil, o número de pessoas com 65 anos ou mais aumentou 57,4% nos últimos 12 anos, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE. Ao todo, são mais de 22 milhões de brasileiros nessa faixa etária.
Em contrapartida, houve redução no número de pessoas com até 14 anos, o que somado ao cenário dos idosos revela o envelhecimento da população brasileira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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