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Censo 2022

"Tenho muitos anos para viver", diz uma das 678 centenárias do ES

Conforme levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com mais de 100 anos agora é 34,5% maior do que no censo de 2010

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 09:52

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 out 2023 às 09:52
Chegar aos 100 anos é uma marca para poucas pessoas. No Espírito Santo, dos 3,8 milhões de habitantes, 678 alcançaram essa idade, segundo informações do Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número é 34,5% maior que o do último levantamento, feito em 2010, quando havia 504 centenários no Estado.
Do censo mais recente, 200 são homens e 478 mulheres. Segundo o relatório do IBGE, "é esperado que o número de homens seja gradualmente menor que o número total de mulheres, já que essas apresentam, na média, menor mortalidade durante todas as etapas da vida", aponta.
>> VEJA TAMBÉM: Vitória é a cidade do ES com maior diferença no número de mulheres e homens
Em Cachoeiro de Itapemirim, Maria Eugenia, de 105 anos, atribui a longevidade à vida no campo. "Eu era da lavoura. A nossa alimentação era pura. A gente tinha criações, muitas verduras, muitas frutas e eu frui criada com isso", lembra. Dona Maria espera viver muitos anos ainda. "Se vocês querem saber, minha avó morreu com 135 anos", afirma. 
Só em Vitória, 67 pessoas têm um século ou mais de vida. Uma delas é Angela Amorim, de 100 anos, moradora do bairro Jardim da Penha. O filho dela, Paulo Amorim, diz que a mãe chegou nova à Capital e cresceu com a cidade. "Quando passamos pelos lugares, ela conta histórias sobre como eram", ressalta Paulo, acrescentando que a centenária é muito lúcida e ativa. Em setembro, ela deu entrevista à reportagem Maria Fernanda Conti. Confira!

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