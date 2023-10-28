"Tenho muitos anos para viver", diz uma das 678 centenárias do ES

Do censo mais recente, 200 são homens e 478 mulheres. Segundo o relatório do IBGE, "é esperado que o número de homens seja gradualmente menor que o número total de mulheres, já que essas apresentam, na média, menor mortalidade durante todas as etapas da vida", aponta.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, Maria Eugenia, de 105 anos, atribui a longevidade à vida no campo. "Eu era da lavoura. A nossa alimentação era pura. A gente tinha criações, muitas verduras, muitas frutas e eu frui criada com isso", lembra. Dona Maria espera viver muitos anos ainda. "Se vocês querem saber, minha avó morreu com 135 anos", afirma.