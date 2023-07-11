Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
IBGE

Censo 2022: petróleo e mineração alavancam crescimento no Litoral Sul do ES

Cidade com maior crescimento percentual do Estado, Presidente Kennedy oferece transporte gratuito e bolsas de ensino superior para moradores da cidade

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 16:05

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 jul 2023 às 16:05
Presidente Kennedy: proximidade com Rio de Janeiro facilitou a propagação da Covid-19 na cidade
Presidente Kennedy teve um dos maiores crescimento de população em percentual no ES Crédito: Divulgação
Os primeiros dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na semana passada mostraram que a população do Espírito Santo cresceu 9,1%, um pouco abaixo do estimado no período.
Mas alguns pontos do Estado tiveram aumento no número de moradores três vezes maior do que a média de crescimento do Espírito Santo. É o caso de cidades do Litoral Sul, com economia vinculada ao petróleo e também mineração.
Presidente Kennedy lidera a lista de aumento de habitantes de 2010 a 2022, com 29,9% de alta. No mesmo ritmo da cidade mais ao Sul no litoral também está Itapemirim, com 29,5% de crescimento de habitantes.

Veja Também

Censo 2022: Vitória ganhou quase mesmo número de moradores que Ibatiba

Anchieta registrou 25,4% de moradores a mais no período avaliado pelo IBGE, saindo de 23.902 para 29.984. A cidade vizinha Piúma foi a sexta com maior crescimento percentual, com 23,1% a mais de moradores (de 18.110 para 22.300).
Presidente Kennedy, cidade mais rica do Espírito Santo, viu sua população crescer de 10.547 para 13.696 habitantes de um levantamento para outro. Por receber royalties do petróleo, a cidade afirma ter mais de R$ 1 bilhão em caixa, proporcionando capacidade de investimento. 
Nos últimos anos, a prefeitura iniciou alguns programas que podem ter ajudado no aumento da população. Apesar da alta renda com royalties, a economia da região é basicamente da pecuária e agricultura.
Entre os benefícios que moradores de Presidente Kennedy têm está um transporte público gratuito, chamado de TransKennedy, e bolsas em faculdades para graduação, pós-graduação e mestrado.
No último edital publicado pela prefeitura, no início deste ano, há oportunidades para estudar em instituições de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Castelo e algumas cidades do Rio de Janeiro com Campos, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. Mas para conseguir a bolsa é preciso comprovar residência por no mínimo 10 anos no município, entre outros requisitos.
Existe ainda um Fundo de Desenvolvimento, o Fundesul, com linhas de crédito para quem deseja ampliar ou abrir novos negócio no município.

Atividades econômicas incentivam migração

Para Pablo Lira, presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), as atividades econômicas das cadeias de petróleo e gás e mineração — e investimentos anunciados para o Porto Central — são destacadas como fatores que impulsionaram a atratividade de migrantes para os municípios do Litoral Sul.
“Isso atrai a população para esses municípios. As pessoas começam a comprar lotes para poder vender com a valorização da terra. E, com esses empreendimentos acontecendo, os migrantes, movidos pela oportunidade de emprego e renda, começam a trabalhar nesses municípios”, pontua.

Veja Também

Censo 2022: Cachoeiro de Itapemirim tem maior queda de população do ES

O Litoral Sul também foi destaque perante a maior cidade da região, Cachoeiro de Itapemirim, que perdeu mais de 3.500 moradores do período. Lira compara também o volume de investimentos previstos nas cidades vizinhas. Enquanto Cachoeiro tem estimativa de R$ 600 milhões até 2026, Presidente Kennedy tem perspectiva de receber negócios na casa dos R$ 8,8 bilhões no mesmo período.
“Essa dinâmica econômica para os próximos anos e na última década acaba sendo muito mais atrativa para os municípios do litoral do que para o município de Cachoeiro”, frisa.
Para ele, Anchieta, que cresceu 25,4%, poderia ter tido aumento populacional ainda maior se não fosse o rompimento da barragem de Mariana, da Samarco, em 2015 que tem usina em Ubu.
“Vale lembrar que os dados estão sendo analisados entre 2010 e 2022. Até 2014, a Samarco estava ampliando investimento e teve a entrega da quarta usina naquele ano. A Samarco ficou parada de 2015 a 2021. Se estivesse operando no período, o crescimento seria ainda maior em Anchieta”, estima.

Investimentos e crescimento

A economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e gerente executiva do Observatório da Indústria da Findes, Marília Silva, também fala sobre as perspectivas de Presidente Kennedy manter o crescimento com os mais de R$ 8 bilhões previstos para os próximos anos na cidade, em projetos de petróleo e gás.
"Com os novos investimentos, o que se espera é que a atividade econômica da região continue crescendo e gerando novos empregos, o que também deve provocar um novo aumento populacional", afirma.

Veja Também

Investimentos da Samarco vão gerar 780 novos empregos no ES

Marília também destaca a importância dos recursos recebidos por royalties para o desenvolvimento das cidades.  Ela explica que o aquecimento da economia em escala municipal, oriunda dos investimentos do setor de petróleo e gás, resulta no aumento da circulação de pessoas e mercadorias, além da circulação da renda das pessoas dentro do município.
"Nesse sentido, gera também impactos positivos sobre o comércio local e melhora o ambiente de negócios, que se torna cada vez mais propício à atração de investimentos, reforçando esse ciclo de desenvolvimento nos mais diversos setores relacionados ao bem-estar da população", detalha.
Já a economista e professora da Fucape Arilda Teixeira pondera que, apesar de Presidente Kennedy ter crescido em população e também ter como característica o alto valor recebido de royalties do petróleo na última década, o desenvolvimento e o crescimento da cidade ainda estão aquém, bem como o grau de instrução dos moradores.
"Para uma região se desenvolver, ela tem que construir, tem que ter uma meta e usar sua posição para aumentar ou melhorar a estrutura produtiva. Os lugares têm que construir novas estradas para quem vai morar lá e também investir no desenvolvimento intelectual, que passa pela melhoria da qualidade de ensino", defende.

LEIA MAIS SOBRE O CENSO 2022

Censo 2022: indústria e portos alavancam crescimento no Norte do ES

Censo 2022: Vitória ganhou quase mesmo número de moradores que Ibatiba

Censo 2022: Cachoeiro de Itapemirim tem maior queda de população do ES

Censo 2022: Serra é a 12ª cidade que mais cresceu no país; entenda motivos

Censo 2022: confira as cidades que mais ganharam e perderam habitantes no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta espírito santo Ibge Itapemirim Presidente Kennedy Petróleo e gás Núcleo ag Censo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados