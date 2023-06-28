Censo 2022: confira as cidades que mais ganharam e perderam habitantes no ES

Vista aérea da Serra, a cidade que mais ganhou moradores Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O primeiro resultado do Censo 2022 mostrou que a população do Espírito Santo cresceu 9,1% de 2010 a 2022. O número de habitantes do Estado cresceu de 3.514.952 para 3.833.486, um aumento absoluto de 318.534 moradores.

A Serra foi a cidade que mais teve novos habitantes em números absolutos. O município ganhou 103.319 moradores, passando de 417.330 em 2010 para 520.649 em 2022, um aumento de 24,8%. Em segundo lugar com crescimento populacional está Vila Velha, mas com ritmo metade menor do que o da Serra. Vila Velha ganhou 53.136 habitantes, passando de 414.586 para 467.722, um aumento de 12,8%.

Na lista dos principais crescimentos populacionais, também estão cidades como Linhares, Guarapari e São Mateus. Linhares ganhou 25.645 moradores no período, passando de 141.141 para 166.786, o que representa 18,2%. Guarapari passou de 105.286 para 124.656 moradores, um crescimento de 18,4%. E São Mateus recebeu mais 14.557 moradores, passando de 109.193 para 123.750.

Na outra ponta da lista, a cidade que mais perdeu habitantes, em números absolutos, foi Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A cidade reduziu em 3.762 a quantidade de moradores no período, passando de 189.546 para 185.784, queda de 2%. Em seguida aparece Pancas, no Noroeste do Estado, com redução de 12,3% de habitantes, saindo de 21.548 para 18.893, queda de 2.655. Pedro Canário tinha 23.794 moradores em 2010, passando para 21.522 em 2022, diminuição de 9,5%, o equivalente a 2.272 pessoas.

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Confira no mapa abaixo as cidades que tiveram crescimento e também redução de moradores.

Maior crescimento no Sul

Ao analisar os números percentuais de variação de população no período, o Censo 2022 apontou que cidades no Litoral Sul, com economia vinculada ao petróleo, tiveram maior aumento percentual de habitantes nesse período de 12 anos no Estado. Presidente Kennedy lidera a lista, com 29,9% de alta, saindo de 10.547 para 13.696, crescimento de 3.149. No mesmo ritmo, está Itapemirim, com 29,5% de crescimento de habitantes, saindo de 30.768 para 39.832, aumento de 9.064.

Anchieta registrou 25,4% de moradores a mais no período avaliado pelo IBGE, saindo de 23.902 para 29.984. A cidade vizinha Piúma foi a sexta com maior crescimento percentual, com 23,1% a mais de moradores (de 18.110 para 22.300).

Duas cidades da Região Serrana também estão na lista de maior crescimento populacional. Marechal Floriano aparece na quinta posição de aumento percentual, com 23,7% habitantes a mais, saindo de 14.262 para 17.641. E Santa Maria de Jetibá registrou mais 21,8% de moradores, passando de 34.194 para 41.636.

Vitória e Cariacica tem estabilidade

Já a capital do Espírito Santo registrou número de estabilidade no Censo de 2022. Ao comparar com a pesquisa feita em 2010, Vitória cresceu 1% em população. Naquele ano, a cidade tinha 319.738 moradores, e em 2022 o número passou para 322.869, um aumento de 3.131 moradores no total.