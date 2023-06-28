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Censo 2022: população do ES cresceu menos do que o esperado em 12 anos

O IBGE liberou, nesta quarta, os primeiros números apurados pelo Censo realizado em 2022; Espírito Santo tem 3,8 milhões de moradores
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 jun 2023 às 10:01

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 10:01

Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Novo Coronavírus, Covid-19 - Pedestres, pessoas, ponto de ônibus, passageiros - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
População capixaba cresceu menos que o esperado Crédito: Fernando Madeira
A população do Espírito Santo cresceu menos do que o esperado de 2010 a 2022. É o que aponta os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28).
Segundo os dados oficiais do IBGE, o Espírito Santo contabilizou uma população de 3.833.486 pessoas em 2022. Na prévia divulgada em dezembro de 2022, o órgão tinha estimado uma população de 3.975.100 habitantes, uma diferença de 141.614 pessoas na estimativa.
Já na estimativa do próprio IBGE em 2021, o Espírito Santo já tinha superado a marca dos 4 milhões de moradores, com população calculada de 4.108.508 pessoas, o que não se concretizou na contabilização do Censo. 
A cidade mais populosa do Espírito Santo, segundo os primeiros dados do Censo, é a Serra, com 520.649 habitantes. A cidade ganhou 103.319 moradores, um aumento de 24,8% em 12 anos. Vila Velha registrou 467.722 moradores, um aumento de 12,8% em relação a 2010. 
Censo 2022: população do ES cresceu menos do que o esperado em 12 anos
Já a cidade menos populosa é Divino São Lourenço, com 5.083 moradores, seguida por Mucurici, com 5.466 habitantes. 
Confira na tabela a população de cada município apurada pelo IBGE no Censo de 2022.
O início da coleta de dados do Censo começou em 1º de agosto de 2022. O Brasil costuma realizar o Censo Demográfico a cada dez anos. É a única pesquisa domiciliar que vai a todos os 5.570 municípios do país. O objetivo é oferecer um retrato da população e das condições domiciliares no país.

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