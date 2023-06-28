Censo 2022: população do ES cresceu menos do que o esperado em 12 anos

População capixaba cresceu menos que o esperado Crédito: Fernando Madeira

A população do Espírito Santo cresceu menos do que o esperado de 2010 a 2022. É o que aponta os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28).

Segundo os dados oficiais do IBGE, o Espírito Santo contabilizou uma população de 3.833.486 pessoas em 2022. Na prévia divulgada em dezembro de 2022, o órgão tinha estimado uma população de 3.975.100 habitantes , uma diferença de 141.614 pessoas na estimativa.

Já na estimativa do próprio IBGE em 2021, o Espírito Santo já tinha superado a marca dos 4 milhões de moradores, com população calculada de 4.108.508 pessoas, o que não se concretizou na contabilização do Censo.

A cidade mais populosa do Espírito Santo, segundo os primeiros dados do Censo, é a Serra, com 520.649 habitantes. A cidade ganhou 103.319 moradores, um aumento de 24,8% em 12 anos. Vila Velha registrou 467.722 moradores, um aumento de 12,8% em relação a 2010.

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Já a cidade menos populosa é Divino São Lourenço, com 5.083 moradores, seguida por Mucurici, com 5.466 habitantes.

Confira na tabela a população de cada município apurada pelo IBGE no Censo de 2022.