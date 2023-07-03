Linhares registrou um dos maiores crescimentos do Espírito Santo Crédito: Deivid Gava/Prefeitura de Linhares/Divulgação

Cidades como Aracruz, Linhares, São Mateus e Jaguaré estão entre as que mais cresceram no Estado em números percentuais. Da lista, Linhares teve o maior aumento de moradores, com 18,2%, passando de 141.141 para 166.786 habitantes. Em seguida, aparece Jaguaré, com aumento de 17,2% da população (24.678 para 28.931).

Aracruz viu o número de habitantes na cidade aumentar 15,8%, saindo de 81.832 para 94.765 em 12 anos. E São Mateus apresentou ritmo um pouco menor, de 13,3% de aumento (109.193 para 123.750).

Your browser does not support the audio element. Censo 2022: indústria e portos alavancam crescimento no Norte do ES

Mas o que explica o crescimento acentuado dessa faixa do litoral Norte do Espírito Santo? Especialistas falam que a forte industrialização na região e instalação de portos foi um dos principais fatores que atraíram novos moradores para a região.

Linhares , cidade líder em crescimento, foi uma das que mais receberam plantas industriais na última década, mesmo período avaliado pela pesquisa do IBGE.

O professor e demógrafo Ednelson Mariano Dota, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , destaca que um dos fatores que ajudaram no crescimento da economia bem como da população nessa área do Norte capixaba foi o ingresso da região na área da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).

“Quando a gente pensa num litoral como um todo, isso está relacionado à própria concentração de estrutura produtiva do Estado. Temos a BR 101 cortando todo o litoral e uma área plana e propícia para a instalação de empresas e para o escoamento de produtos. No caso do Norte, nós temos a Sudene, que que trouxe muitas empresas nessa década de 2010 e influenciou muito no crescimento econômico desses municípios”, lembra.

Fábrica da Brinox em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

"No Espírito Santo, há várias décadas a população sai do interior e vai para o litoral. Esse caminhar não é algo muito novo, mas está sendo reforçado a cada ano, e o interior a cada década está menor " Ednelson Mariano Dota - Professor de Geografia da Ufes

A economista Arilda Teixeira, que é professora da Fucape, reforça que o crescimento do Norte capixaba se dá pela região pertencer à área da Sudene — cujo foco é o desenvolvimento do Nordeste, que, por ser uma região menos favorável à agricultura, tem programa especial de sustentação com incentivos para diminuir a desigualdade.

"Vejo isso como um mérito, porque foi para isso que a Sudene foi constituída. A região (Norte capixaba) está cumprindo o papel dela e sabendo aproveitar os benefícios, formando um círculo virtuosos com essa ajuda. E parece também estar encontrando empresários e empreendedores dispostos", afirma.

Mas a professora ressalta que é importante aproveitar os incentivos e o desenvolvimento para continuar crescendo e ter mais fôlego de mercado para seguir sozinho, sem precisar depender da ajuda do Estado.

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, destaca que a Região Norte do Espírito Santo é uma área que continua em crescimento, tendo em vista que está previsto, em investimentos para a região de Linhares, por exemplo, R$ 3,3 bilhões até 2026. Aracruz , no mesmo período, deve receber R$ 5,3 bilhões em investimento.

"Aconteceu muita coisa nessa última década nesses municípios, bem como em São Mateus . De 2010 para cá, teve a instalação da WEG, da Volare, de fabricação de motores elétricos de ônibus, da Itatiaia, fábrica de café solúvel, além do Estaleiro Jurong em Aracruz e o porto da Imetame", destaca.

Lira frisa ainda a importância da recente entrega do aeroporto de Linhares para o dinamismo econômico da região. Para ele, todos esses fatores tendem a atrair ainda mais fluxos populacionais para a porção norte do Estado.

O economista Orlando Caliman destaca que o crescimento populacional na região também acompanha os números apresentados pelo Produto Interno Bruto (PIB), com auxílio das indústrias instaladas em Linhares e a chamada de investimentos que também foi para São Mateus.

Segundo dados do IBGE, de fato, Linhares teve forte aumento no PIB per capita no período, passando de R$ 23.160 em 2010 para R$ 37.766 em 2020, o que representa ganho de 63%. E São Mateus passou, no mesmo período, de R$ 11.630 para R$ 19.404, aumento de 66%.