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Aviação

Azul explica o que falta para ter voos para o Aeroporto de Linhares

Companhia aérea listou três motivos aos quais estão condicionadas as operações na cidade do Norte do Estado
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

19 mai 2023 às 10:11

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 10:11

Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi inaugurado há mais de um mês com a promessa de receber, em breve, voos comerciais regulares de passageiros. No dia da inauguração, autoridades chegaram a prometer um voo teste da Azul em 28 de abril para abrir primeira rota aérea da cidade.
A companhia aérea fez uma vistoria das condições do aeroporto na data, mas não houve o voo teste. Após a inspeção minuciosa do novo terminal de passageiros e da pista de pousos e decolagens recém-ampliada, a Azul listou o que falta para operar na cidade.
O ponto principal a que está condicionada a operação é a  instalação de instrumentos de auxílio à navegação aérea, como o PAPI (Indicador de Caminho de Aproximação de Precisão, da tradução da sigla em inglês). Esse equipamento é essencial para operações de pouso de aeronaves turbojato, que são aquelas usadas para os voos domésticos pelas companhias aéreas.
De acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), responsável pela obra em Linhares, o PAPI já foi comprado e instalado, mas ainda aguarda homologação das autoridades competentes.
Azul explica o que falta para ter voos para o Aeroporto de Linhares

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Aeroporto de Linhares, no Norte do ES, é inaugurado

Outro ponto que no momento impede voos comerciais em Linhares é a estação meteorológica de aeródromo. Essa infraestrutura envia em tempo real e de forma automática as informações meteorológicas para pilotos e responsáveis pela coordenação do tráfego aéreo local, sendo indispensável para segurança.
A estação meteorológica do Aeroporto de Linhares foi construída juntamente com a nova pista. Está pronta e com os equipamentos instalados. Porém, assim como o PAPI, também depende de homologação da Aeronáutica e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), processos que já estão em andamento, segundo a Semobi.
Azul ponderou que também aguarda homologação do procedimento IFR em condições IMC, ou seja, para uma aeronave realizar voo por instrumentos quando necessário. Esse procedimento possibilita a operação de aeronaves quando as condições meteorológicas não permitem a visibilidade mínima, como em voos noturnos.
"Esses auxílios são requisitos para a operação e ainda garantem a segurança, especialmente em dias com condições climáticas adversas"
Azul Linhas Aéreas - Em nota
Sobre o procedimento IFR, a Semobi destacou que o Aeroporto de Linhares já é homologado para pouso e decolagem sem auxílio de equipamentos, com aproximação visual diurna.
A Azul reforçou o interesse em operar em Linhares destacando que "tão logo esses procedimentos forem concluídos pela administração do aeroporto, a companhia seguirá com o planejamento para as operações na cidade."
Aeroporto de Linhares conta com 1.860 metros de extensão.
Fachada do novo Aeroporto de Linhares Crédito: Geraldo Campos Jr.

Negociação com a Infraero

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que está em tramitação na Secretaria Nacional de Aviação Civil, órgão do Ministério de Portos de Aeroportos, o processo entre o governo do Estado e a Infraero para que a operação do Aeroporto Regional de Linhares seja realizada pela estatal.
A pasta explicou que o governo já aceitou a proposta da Infraero para gerir o terminal e o processo de conclusão da transferência de gestão "está em andamento, seguindo os demais encaminhamentos para as aprovações legais".
Ainda segundo a secretaria, uma equipe da Infraero já se encontra no Aeroporto de Linhares prestando apoio às atividades. A estatal inclusive já enviou alguns equipamentos para a cidade visando o início das operações em breve.

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