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Censo 2022: Cachoeiro de Itapemirim tem maior queda de população do ES

Principal cidade do Sul do Estado perdeu 3.762 habitantes entre levantamento de 2010 e o mais recente
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

29 jun 2023 às 18:17

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 18:17

Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim tem 185.784 habitantes Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro
O Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), mostrou que a população de Cachoeiro de Itapemirim, principal cidade do Sul do Espírito Santo, diminuiu nos últimos 12 anos. O número de habitantes atual é de 185.784, uma queda de 2% em comparação ao levantamento de 2010. Em números absolutos, a cidade perdeu 3.762 habitantes, a maior queda do Estado. 
Além de Cachoeiro, municípios como Mimoso do Sul, Muqui, Alegre, Muniz Freire, Rio Novo e Iconha também diminuíram em número de habitantes na Região Sul (veja tabela completa abaixo). A cidade com a maior aumento populacional foi Presidente Kennedy (29%). 
No Sul do Estado, após Cachoeiro, a cidade mais populosa na região é Marataízes, no litoral. O censo do IBGE apontou uma população de 41.929, um aumento de 22,81% em comparação com o censo de 2010.
Censo 2022 Cachoeiro de Itapemirim tem maior queda de população do ES

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O Censo 2022 apontou que, proporcionalemente, cidades no Litoral Sul do Estado, com economia vinculada ao petróleo, tiveram maior aumento de habitantes no período. Presidente Kennedy lidera a lista, com 29,9% de alta, saindo de 10.547 para 13.696. No mesmo ritmo, está Itapemirim, com 29,5% de crescimento de habitantes, saindo de 30.768 para 39.832.
De acordo com o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, outras cidades do Sul do ES têm atraído mais moradores, devido a investimentos mais vultosos. "Cachoeiro de Itapemirim é um município dinâmico sob o ponto de vista econômico. Até 2026, estão previstos para acontecer no município cerca de R$ 600 milhões em investimentos públicos e privados, porém, na porção Sul do Estado, no litoral, a gente teve uma dinâmica econômica mais forte do que a identificada em Cachoeiro", explica.   

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