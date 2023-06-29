Censo 2022: Cachoeiro de Itapemirim tem maior queda de população do ES

Cachoeiro de Itapemirim tem 185.784 habitantes Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

O Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), mostrou que a população de Cachoeiro de Itapemirim, principal cidade do Sul do Espírito Santo, diminuiu nos últimos 12 anos. O número de habitantes atual é de 185.784, uma queda de 2% em comparação ao levantamento de 2010. Em números absolutos, a cidade perdeu 3.762 habitantes, a maior queda do Estado.

Além de Cachoeiro, municípios como Mimoso do Sul, Muqui, Alegre, Muniz Freire, Rio Novo e Iconha também diminuíram em número de habitantes na Região Sul (veja tabela completa abaixo). A cidade com a maior aumento populacional foi Presidente Kennedy (29%).

No Sul do Estado, após Cachoeiro, a cidade mais populosa na região é Marataízes, no litoral. O censo do IBGE apontou uma população de 41.929, um aumento de 22,81% em comparação com o censo de 2010.

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O Censo 2022 apontou que, proporcionalemente, cidades no Litoral Sul do Estado, com economia vinculada ao petróleo, tiveram maior aumento de habitantes no período. Presidente Kennedy lidera a lista, com 29,9% de alta, saindo de 10.547 para 13.696. No mesmo ritmo, está Itapemirim, com 29,5% de crescimento de habitantes, saindo de 30.768 para 39.832.