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Novos dados

Brasil tem quase 1,7 milhão de indígenas, aponta Censo 2022

Indígenas representam 0,8% dos brasileiros; População desse grupo é 88,8% maior que a contada em 2010, mas metodologia e subenumeração naquele ano limitam comparação, diz IBGE
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 ago 2023 às 11:22

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 11:22

RIO DE JANEIRO - O Brasil tem quase 1,7 milhão de indígenas, o equivalente a 0,83% da população total (203,1 milhões). A conclusão é do Censo Demográfico 2022, que teve novos dados divulgados nesta segunda-feira (7) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O número de indígenas referente a 2022 é 88,8% maior do que o contado no recenseamento anterior (896,9 mil), em 2010. Os dados, porém, não são totalmente comparáveis.
Censo 2022: Brasil tem 1,69 milhão de indígenas
Censo 2022: Brasil tem 1.693.535 de indígenas Crédito: EBC/TV Brasil
Conforme o IBGE, não é possível afirmar que a população indígena quase dobrou em 12 anos apenas em razão de fatores demográficos. Parte dessa limitação está associada a uma mudança na metodologia dos questionários.
Além disso, o instituto também reconhece uma possível subenumeração na contagem de 2010, o que o órgão tentou evitar em 2022 por meio de um refinamento nas técnicas de abordagem aos indígenas.
"Você não pode atribuir o número a um crescimento exclusivamente demográfico", disse Marta Antunes, coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE.
"Não é que nasceu muita gente indígena e morreu pouca. É uma variação com limites de comparabilidade", reforçou.
Segundo ela, o comportamento demográfico dos indígenas só poderá ser avaliado com maior precisão após a divulgação de dados complementares do Censo, incluindo os de idade, nascimentos e óbitos.
O número exato da população indígena, conforme o Censo 2022, foi de 1.693.535 pessoas. Trata-se de um contingente encontrado pelo IBGE tanto dentro quanto fora das localidades indígenas.

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O levantamento divide as localidades indígenas em três categorias: terras indígenas oficialmente delimitadas, agrupamentos indígenas e outras localidades.
A forma usada no Censo para contar quem é indígena é a autodeclaração. Ou seja, quem se define dessa maneira dentro ou fora das localidades.
No Censo 2022, o IBGE fez a seguinte pergunta em todo o território brasileiro: "a sua cor ou raça é?". As opções de resposta eram branca, preta, amarela, parda ou indígena.
Se uma pessoa estivesse dentro de uma localidade indígena (terra, agrupamento ou outra localidade) e não se declarasse indígena no quesito cor ou raça, o recenseador abria uma segunda questão: "você se considera indígena?".
Em 2010, o IBGE também fez a primeira pergunta sobre cor ou raça em todo o território nacional, incluindo as possibilidades de resposta branca, preta, amarela, parda ou indígena.
A diferença é que, em 2010, a segunda questão — "você se considera indígena?" — só era aberta para brancos, pretos, amarelos e pardos se eles estivessem nas terras indígenas oficialmente delimitadas, e não em todas as localidades indígenas, como é o caso de 2022.
Segundo especialistas e representantes de entidades ouvidos pelo IBGE, esse fator pode ter gerado uma subenumeração na contagem anterior.
"Quando a gente muda a metodologia, e passa a abrir a segunda pergunta fora da terras, nas localidades mapeadas, a gente dá oportunidade a um número maior de pessoas indígenas de compreender melhor o quesito da autodeclaração. É uma das diferenças", disse Antunes.
Do total de indígenas no Brasil, 72,42% declararam cor ou raça indígena em 2022. A parcela restante, de 27,58%, relatou que se considerava indígena. Essa segunda porcentagem havia sido menor em 2010 (8,8%).
De acordo com Antunes, o IBGE também buscou aprimorar as técnicas de abordagem do Censo 2022 com o objetivo de minimizar as recusas.
O processo envolveu o apoio de guias comunitários, intérpretes e reuniões com lideranças indígenas para sensibilizar as localidades sobre a importância da contagem.
"Outra questão sobre a subenumeração que se colocou para o IBGE tinha a ver com as recusas pelo fato de a abordagem em 2010 não seguir a metodologia de procurar a liderança, de ter o apoio de guias, de forma padronizada", afirmou Antunes.
indígenas, índios, povos originários
Regiões Norte e Nordeste concentram o maior número de indígenas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Amazônia Legal reúne mais da metade dos indígenas no Brasil

O Censo 2022 aponta que mais da metade da população indígena está localizada na Amazônia Legal. A região abrigava 867,9 mil indígenas, o equivalente a 51,2% do total no país (quase 1,7 milhão).
A Amazônia Legal é composta por 772 municípios de Estados das regiões Norte, Nordeste (Maranhão) e Centro-Oeste (Mato Grosso).
Entre as grandes regiões do país, o destaque fica com o Norte. A população indígena local é a maior do país: quase 753,4 mil pessoas. Equivale a 44,48% do total.
O Nordeste vem em seguida, contabilizando 528,8 mil indígenas — ou 31,22% do total. Centro-Oeste (199,9 mil ou 11,8%), Sudeste (123,4 mil ou 7,28%) e Sul (88,1 mil ou 5,2%) completam a lista.

Amazonas e Bahia concentram 42,5% dos indígenas

No recorte por Estados, o Amazonas tem a maior população indígena em termos absolutos: 490,9 mil pessoas. A Bahia, a segunda (229,1 mil).
Os dois Estados, juntos, concentram 42,5% da população indígena brasileira. Sergipe (4.708) e Distrito Federal (5.813), por outro lado, têm os menores contingentes entre as unidades da federação.
Em termos proporcionais, o principal destaque vai para Roraima. Segundo o Censo 2022, 15,29% da população total do estado era indígena. Isso equivale a 97,3 mil pessoas em um universo de 636,3 mil.
No ranking proporcional, o Amazonas aparece em segundo (12,45%). O Rio de Janeiro teve o menor percentual de indígenas (0,11%), pouco abaixo de São Paulo (0,12%).

Indígenas estão em 4.832 municípios

O Censo 2022 localizou indígenas em 4.832 municípios brasileiros. O grupo aumentou na comparação com 2010, quando era de 4.480 cidades.
Manaus é o município com a maior população indígena em termos absolutos no Brasil. Em 2022, o recenseamento contabilizou 71,7 mil pessoas com essa característica na capital amazonense.
Outros dois municípios do mesmo estado aparecem na sequência. São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, mostrou a segunda maior população indígena do Brasil (48,3 mil). Tabatinga, a terceira (34,5 mil).

Indígenas são quase 97% da população em município de RR

Quando a análise é feita em termos proporcionais, há mudanças na lista. Uiramutã, em Roraima (a 314 km de Boa Vista), tem 96,6% de sua população formada por indígenas.
É o maior percentual entre os municípios brasileiros. De um total de 13,8 mil pessoas residentes em Uiramutã, 13,3 mil se autodeclararam indígenas.
Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, tem o segundo maior percentual: 96,17%. Outros dois municípios no Brasil, ambos amazonenses, também registraram proporções acima de 90%. São os casos de São Gabriel da Cachoeira, com 93,17%, e Amaturá, com 91,95%.

Terra indígena yanomami é a mais populosa

O Censo contabilizou 573 terras indígenas oficialmente delimitadas no país até 31 de julho de 2022. Essa é a data de referência da contagem populacional.
Segundo o recenseamento, menos da metade dos indígenas do país (36,73% ou 622,1 mil) vivia nas terras com algum tipo de delimitação formal.
A mais populosa é a Terra Indígena Yanomami, nos Estados de Amazonas e Roraima. O IBGE contabilizou quase 27,2 mil indígenas nesse território, que amarga uma crise humanitária intensificada nos últimos anos.
População indígena por unidade da federação (em números absolutos)  
  • Amazonas - 490.854
  • Bahia - 229.103 
  • Mato Grosso do Sul - 116.346 
  • Pernambuco - 106.634 
  • Roraima - 97.320 
  • Pará - 80.974 
  • Mato Grosso - 58.231 
  • Maranhão - 57.214 
  • Ceará - 56.353 
  • São Paulo - 55.295 
  • Minas Gerais - 36.699 
  • Rio Grande do Sul - 36.096 
  • Acre - 31.699 
  • Paraná - 30.460 
  • Paraíba - 30.140 
  • Alagoas - 25.725 
  • Santa Catarina - 21.541 
  • Rondônia - 21.153 
  • Tocantis - 20. 023 
  • Goiás - 19.522 
  • Rio de Janeiro - 16.964 
  • Espírito Santo - 14.411 
  • Rio Grande do Norte - 11.725 
  • Amapá - 11.334 
  • Piauí - 7.198 
  • Distrito Federal - 5.813 
  • Sergipe - 4.708
Fonte:  Censo população indígena 2022/IBGE
Proporção de indígenas na população por unidade da federação (em %) 
  • 15,29 - Roraima 
  • 12,45 - Amazonas 
  • 4,22 - Mato Grosso do Sul 
  • 3,82 - Acre 
  • 1,62 - Bahia 
  • 1,59 - Mato Grosso 
  • 1,55 - Amapá 
  • 1,34 - Rondônia 
  • 1,32 - Tocantins 
  • 1,18 - Pernambuco 
  • 1 - Pará 
  • 0,84 - Maranhão 
  • 0,82 - Alagoas 
  • 0,76 - Paraíba 
  • 0,64 - Ceará 
  • 0,38 - Espírito Santo 
  • 0,36 - Rio Grande do Norte 
  • 0,33 - Rio Grande do Sul 
  • 0,28 - Santa Catarina 
  • 0,28 - Goiás 
  • 0,27 - Paraná 
  • 0,22 - Piauí 
  • 0,21 - Sergipe 
  • 0,21 - Distrito Federal 
  • 0,18 - Minas Gerais 
  • 0,12 - São Paulo 
  • 0,11 - Rio de Janeiro  
Fonte: Censo população indígena 2022/IBGE
Os 10 municípios brasileiros com maior população de indígenas (em números absolutos) 
  1. Manaus (AM) - 71.713 
  2. São Gabriel da Cachoeira (AM) - 48.256 
  3. Tabatinga (AM) - 34.497 
  4. Salvador (BA) - 27.740 
  5. São Paulo de Olivença (AM) - 26.619 
  6. Pesqueira (PE) - 22.728 
  7. Autazes (AM) - 20.442 
  8. Boa Vista (RR) - 20.410 
  9. Tefé (AM) - 20.394 
  10. São Paulo (SP) - 19.777 
Fonte: Censo população indígena 2022/IBGE

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