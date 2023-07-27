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Censo 2022

ES tem mais de 15,6 mil quilombolas e 11 territórios reconhecidos

Número representa 0,41% de toda a população capixaba; objetivo da pesquisa é classificar essa população como grupo étnico

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 10:15

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

27 jul 2023 às 10:15
Comunidades quilombolas es
Comunidades quilombolas no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Secult ES
A população quilombola do Espírito Santo totaliza 15.652 pessoas, espalhadas por 26 municípios do Estado, de acordo com levantamento censitário inédito divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (27). O objetivo foi classificar essa população como grupo étnico, com a finalidade de identificar a distribuição quilombola no Brasil.
Ainda segundo o Censo Quilombola 2022, os mais de 15,6 mil quilombolas residentes no Estado representam 0,41% de toda a população capixaba, que é de 3.833.486, segundo o Censo 2022.
O Censo também destacou que o Espírito Santo é um dos 12 Estados do país que têm leis específicas para regularizar territórios quilombolas. Ao todo, existem 11 comunidades oficialmente regularizadas, que estão localizados nos municípios de Santa LeopoldinaIbiraçuSão MateusCachoeiro de Itapemirim e Conceição da Barra.
A nível nacional, o Espírito Santo ocupa a 15ª posição entre os Estados brasileiros com o maior percentual de quilombolas. Em todo o país, o contingente dessa população étnica totaliza 1.327.802 indivíduos, sendo que 167.202 residem em territórios regularizados e 1.160.600 vivem em áreas não reconhecidas como quilombolas.

Territórios quilombolas regulares

O Censo também destacou que o Espírito Santo é um dos 12 Estados do país que têm leis específicas para regularizar territórios quilombolas. Ao todo, existem 11 comunidades oficialmente regularizadas, que estão localizados nos municípios de Santa Leopoldina, Ibiraçu, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Conceição da Barra.
Os outros Estados do país que também possuem legislação específica para delimitar os territórios quilombolas são Pará, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Sergipe, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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Ainda segundo levantamento, do total de quilombolas no Espírito Santo, 12.866 pessoas moram fora destes territórios oficiais, o que corresponde a 82,2%. Apenas 2.786 (17,8%) moram dentro deles.
O Censo revelou ainda que dos 26 municípios com quilombolas no Espírito Santo, apenas quatro deles têm territórios regulares. Conceição da Barra, localizado no Norte do Estado, é o que acumula o maior percentual de pessoas pertencentes a este grupo étnico e o que tem mais comunidades quilombolas: são sete ao todo. A cidade tem 1.731 quilombolas declarados.
Esses números indicam que, atualmente, 5.074 pessoas vivem em territórios quilombolas, mas nem todos são dessa população étnica. Apenas 2.786 são considerados quilombolas e que vivem dentro de algum dos 11 territórios oficiais.
Isso significa que 45,09% das pessoas que moram em territórios delimitados oficialmente não são quilombolas, ou seja, 2.288. No ranking nacional, o Espírito Santo é o segundo Estado do Brasil com essa disparidade, ficando atrás apenas de Paraíba, onde 51,58%, que é o equivalente a 3.108 não quilombolas, também moram nas comunidades oficiais deste grupo populacional.
Com informações do g1 ES

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