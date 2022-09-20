O Estado já tem informações sobre o perfil de quem respondeu os recenseadores, ainda que o instituto esteja com dificuldades nas coletas. Os profissionais que estão conduzindo a pesquisa já passaram em 345.902 domicílios. Ao todo, 937.710 pessoas foram entrevistadas, sendo 489.559 mulheres e 448.151 homens.

IBGE também conseguiu descobrir até agora 3.536 indígenas que residem em terras capixabas. Ao todo, de acordo com o estudo, os capixabas representam 1,61% dos indivíduos visitados no país até a divulgação do balanço, no dia 30 de agosto.

Your browser does not support the audio element. Censo do IBGE tem pela primeira vez número de quilombolas no ES

De acordo com o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, alguns avanços foram observados. “Quanto aos quilombolas, mesmo sendo parcial, esse já é um número inédito, pois é a primeira vez que estamos fazendo essa investigação”, declarou.

São Mateus: casinha típica, na Comunidade Quilombola de Córrego do Sapato Crédito: Fábio Vicentini - 2/10/2008

PRIMEIRO BALANÇO DA COLETA

IBGE informou que quase 60 milhões de pessoas foram entrevistadas em 20.290.359 domicílios no país. Por unidades da Federação, 36,51% dos entrevistados estavam no Nordeste; 35,51%, no Sudeste; 11,87%, no Sul; 9,44%, no Norte; e 6,67%, no Centro-Oeste.

O sistema do Censo possibilitou a geração de pirâmides etárias parciais. Até o momento, 47,8% dos recenseados são homens e 52,2%, mulheres.

Pirâmide etária do Brasil por sexo e idade, conforme primeiro balanço do Censo 2022 Crédito: Agência IBGE

“Já conseguimos observar na pirâmide parcial o envelhecimento da população, com o topo da pirâmide mais avolumado, e picos nas idades de 20 e 40 anos, conforme o esperado. Os indicadores de qualidade vêm mostrando que a informação é consistente. Não há indícios de que haja sub ou sobre enumeração de alguma idade”, declara o gerente técnico do Censo.

RECENSEADORES

Censo 2022 conta com 144.634 profissionais. O déficit de recenseadores, segundo o instituto, está sendo enfrentado com o lançamento de editais para processos seletivos complementares, e o andamento acontece como o esperado.

“A produtividade individual dos recenseadores está dentro do esperado. Os setores estão sendo trabalhados no tempo adequado, e os sistemas de coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como os equipamentos”, informou Luciano Duarte.