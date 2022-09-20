Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moradores do Estado

Censo do IBGE tem pela primeira vez número de quilombolas no ES

Instituto divulgou informações parciais sobre a população entrevistada. Até agora, 937.710 pessoas responderam ao questionário no Estado
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

20 set 2022 às 11:00

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 11:00

Pela primeira vez, o Espírito Santo tem acesso ao número, mesmo que parcial, da população quilombola que vive no Estado. São 1.546 pessoas morando em comunidades descendentes de escravos. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou o primeiro balanço de coleta do Censo de 2022, no último dia 30.
O Estado já tem informações sobre o perfil de quem respondeu os recenseadores, ainda que o instituto esteja com dificuldades nas coletas. Os profissionais que estão conduzindo a pesquisa já passaram em 345.902 domicílios. Ao todo, 937.710 pessoas foram entrevistadas, sendo 489.559 mulheres e 448.151 homens. 
O IBGE também conseguiu descobrir até agora 3.536 indígenas que residem em terras capixabas. Ao todo, de acordo com o estudo, os capixabas representam 1,61% dos indivíduos visitados no país até a divulgação do balanço, no dia 30 de agosto.
Censo do IBGE tem pela primeira vez número de quilombolas no ES
De acordo com o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, alguns avanços foram observados. “Quanto aos quilombolas, mesmo sendo parcial, esse já é um número inédito, pois é a primeira vez que estamos fazendo essa investigação”, declarou.
São Mateus: casinha típica, na Comunidade Quilombola de Córego do Sapato
São Mateus: casinha típica, na Comunidade Quilombola de Córrego do Sapato Crédito: Fábio Vicentini - 2/10/2008

Veja Também

Censo 2022: Três mil recenseadores iniciam visitas a residências no ES

PRIMEIRO BALANÇO DA COLETA

O IBGE informou que quase 60 milhões de pessoas foram entrevistadas em 20.290.359 domicílios no país. Por unidades da Federação, 36,51% dos entrevistados estavam no Nordeste; 35,51%, no Sudeste; 11,87%, no Sul; 9,44%, no Norte; e 6,67%, no Centro-Oeste.
O sistema do Censo possibilitou a geração de pirâmides etárias parciais. Até o momento, 47,8% dos recenseados são homens e 52,2%, mulheres.
Primeiro Balanço da Coleta — Pirâmide etária do Brasil por sexo
Pirâmide etária do Brasil por sexo e idade, conforme primeiro balanço do Censo 2022 Crédito: Agência IBGE
“Já conseguimos observar na pirâmide parcial o envelhecimento da população, com o topo da pirâmide mais avolumado, e picos nas idades de 20 e 40 anos, conforme o esperado. Os indicadores de qualidade vêm mostrando que a informação é consistente. Não há indícios de que haja sub ou sobre enumeração de alguma idade”, declara o gerente técnico do Censo.

RECENSEADORES

O Censo 2022 conta com 144.634 profissionais. O déficit de recenseadores, segundo o instituto, está sendo enfrentado com o lançamento de editais para processos seletivos complementares, e o andamento acontece como o esperado.
“A produtividade individual dos recenseadores está dentro do esperado. Os setores estão sendo trabalhados no tempo adequado, e os sistemas de coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como os equipamentos”, informou Luciano Duarte.
Para quem ainda vai ser entrevistado pelo Censo 2022, é importante saber que os recenseadores estarão sempre uniformizados, com colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e DMC ( Dispositivo Móvel de Coleta). Em caso de dúvida, é possível identificar o agente no site do IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Além disso, as informações do profissional constam no crachá do entrevistador.

LEIA MAIS 

Com mapas digitais e QR Code, Censo 2022 está mais ágil e moderno

Censo inicia entrevistas com brasileiros após dois anos de atraso

PIB do Brasil cresce 1,2% no segundo trimestre do ano, afirma IBGE

"Receba!": colabore com o profissional do IBGE em sua residência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Ibge Núcleo ag Censo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados