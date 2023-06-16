Antiquário reúne peças cheias de história em Guriri, São Mateus

Você conhece esses objetos? Muitos jovens provavelmente nunca viram. O aposentado Paulo Roberto Mendonça guarda uma parte da história nessa casa, um lugar para revisitar memórias e nostalgias. O antiquário é mantido por ele, com bastante carinho, em Guriri, no litoral de São Mateus.

Ele começou o trabalho de “garimpo” em 2009, quando recuperou uma bicicleta lançada em 1964. E não parou mais. O acervo é variado: tem toca-fita, máquina de escrever, mimeógrafo, cartões telefônicos, televisões, vitrolas e discos de vinis, como o da rainha do rock brasileiro Rita Lee. Até uma cadeira de dentista dos anos 1920.

Essas relíquias chegaram até a mão de Paulo, cada uma de um jeito diferente. A máquina de escrever, por exemplo, era de um sobrinho, o empresário Ronaldo Massucati, que a utilizava na época do que hoje chamamos de Ensino Médio.

Muitos desses itens foram substituídos, hoje em dia, por equipamentos modernos. No entanto, para algumas pessoas eles ainda possuem imenso valor. Seu Paulo conta que uma bicicleta rara, depois de alguns reparos, foi vendida por R$ 6 mil. Outra venda dele foi um relógio cuco.

Mas tem uma coisa aqui que para ele não tem preço. É um candeeiro, que era utilizado em outros tempos, quando não havia energia elétrica, para ter luz a partir do fogo.

Uma visita ao antiquário é uma mostra da evolução humana, do desenvolvimento de tecnologias e invenções. É o passado no presente e uma referência para o futuro. Quem quiser conhecer, é só entrar em contato com o Paulo pelo número (27) 98128-2180. Ele pede para ligar antes para marcar.