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Perto do aeroporto

Bombeiros resgatam animais de incêndio em vegetação em São Mateus

Corporação informou que foram salvos principalmente aves e cobras, que corriam risco de morte por conta das chamas e da fumaça no fim da tarde de domingo (11)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jun 2023 às 10:22

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 10:22

Bombeiros salvaram aves, como a da imagem, e cobras durante incêndio em São Mateus
Bombeiros salvaram aves, como a da imagem, e cobras durante incêndio em São Mateus Crédito: Divulgação/Bombeiros
Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima ao aeroporto de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (11). O Corpo de Bombeiros atuou para combater as chamas e evitou que elas chegassem até casas próximas. A corporação também conseguiu resgatar animais que corriam risco de morte, por estarem cercados pelo fogo.
Não foi contabilizado o número de animais salvos. Segundo os Bombeiros, foram várias aves, principalmente pássaros quero-quero, e cobras. Alguns dos bichos ficaram presos à cerca, às margens do aeroporto, por perderem o senso de direção devido à fumaça. Os animais foram depois levados para uma área adequada que possibilita a soltura sem sofrer com as chamas.
Atuação do Corpo de Bombeiros para combater incêndio em São Mateus
Atuação do Corpo de Bombeiros para combater incêndio em São Mateus Crédito: Divulgação/Bombeiros
A corporação foi acionada por volta de 17h30, chegou ao local do incêndio em cerca de cinco minutos e realizou o combate, que durou três horas aproximadamente, sendo concluído por volta de 20h40.
Há a suspeita de que as chamas tenham começado após alguém queimar lixo na região, mas é necessário um trabalho pericial para confirmar a causa do incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros.
Bombeiros resgatam animais de incêndio em vegetação em São Mateus

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