Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima ao aeroporto de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (11). O Corpo de Bombeiros atuou para combater as chamas e evitou que elas chegassem até casas próximas. A corporação também conseguiu resgatar animais que corriam risco de morte, por estarem cercados pelo fogo.
Não foi contabilizado o número de animais salvos. Segundo os Bombeiros, foram várias aves, principalmente pássaros quero-quero, e cobras. Alguns dos bichos ficaram presos à cerca, às margens do aeroporto, por perderem o senso de direção devido à fumaça. Os animais foram depois levados para uma área adequada que possibilita a soltura sem sofrer com as chamas.
A corporação foi acionada por volta de 17h30, chegou ao local do incêndio em cerca de cinco minutos e realizou o combate, que durou três horas aproximadamente, sendo concluído por volta de 20h40.
Há a suspeita de que as chamas tenham começado após alguém queimar lixo na região, mas é necessário um trabalho pericial para confirmar a causa do incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros.
Bombeiros resgatam animais de incêndio em vegetação em São Mateus