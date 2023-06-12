Bombeiros resgatam animais de incêndio em vegetação em São Mateus

Bombeiros salvaram aves, como a da imagem, e cobras durante incêndio em São Mateus Crédito: Divulgação/Bombeiros

Não foi contabilizado o número de animais salvos. Segundo os Bombeiros, foram várias aves, principalmente pássaros quero-quero, e cobras. Alguns dos bichos ficaram presos à cerca, às margens do aeroporto, por perderem o senso de direção devido à fumaça. Os animais foram depois levados para uma área adequada que possibilita a soltura sem sofrer com as chamas.

Atuação do Corpo de Bombeiros para combater incêndio em São Mateus Crédito: Divulgação/Bombeiros

A corporação foi acionada por volta de 17h30, chegou ao local do incêndio em cerca de cinco minutos e realizou o combate, que durou três horas aproximadamente, sendo concluído por volta de 20h40.

Há a suspeita de que as chamas tenham começado após alguém queimar lixo na região, mas é necessário um trabalho pericial para confirmar a causa do incêndio, segundo o Corpo de Bombeiros.