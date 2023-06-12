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Em alta velocidade

Condutor é baleado ao fugir da polícia com moto barulhenta em Linhares

De acordo com a PM, suspeito estava fazendo manobras com a moto e tentou atropelar militares antes de ser atingido pelos disparos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jun 2023 às 09:42

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 09:42

Um homem foi baleado após 'furar' um cerco policial em uma moto barulhenta e fugir por diversos bairros de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (11). Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em alta velocidade e tentou atropelar militares. Houve perseguição e confronto com tiros, que terminou o indivíduo ferido.
A PM informou que durante o patrulhamento flagrou dois motociclistas fazendo a manobra conhecida como “corta giro”, em que o condutor acelera a moto até a máxima rotação, uma prática que causa barulho. Os veículos também tiveram o escapamento alterado, o que faz o ruído ser ainda maior. A dupla fugiu e atirou contra os policiais durante a perseguição no bairro Interlagos.
Ao ter a informação de que os suspeitos estariam retornando, a PM montou um cerco na entrada do bairro. Um deles passou pelo local em alta velocidade para atropelar os policiais. Para impedir a ação, os militares atiraram quatro vezes contra o homem.
Cerca de 300 metros à frente o motociclista foi alcançado e abordado pela PM. O suspeito sofreu um disparo na perna esquerda e precisou ser levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital Rio Doce, onde está recebendo cuidados médicos.
A moto dele foi apreendida. Já o outro suspeito não foi mais localizado pelos policiais. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, o homem recebeu alta médica nesta manhã e deve ser interrogado pelos policiais.
"Pelo relato da PM, ele lançou a moto em direção aos policiais. Me parece que ele recebeu alta médica pela manhã e será trazido para a delegacia. Vamos ouvi-lo agora e avaliar se vamos indiciá-lo por homicídio tentado ou outro crime", comentou Lucindo.

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