Condutor é baleado ao fugir da polícia com moto barulhenta em Linhares

Um homem foi baleado após 'furar' um cerco policial em uma moto barulhenta e fugir por diversos bairros de Linhares , no Norte do Espírito Santo , na noite de domingo (11). Segundo a Polícia Militar , o suspeito estava em alta velocidade e tentou atropelar militares. Houve perseguição e confronto com tiros, que terminou o indivíduo ferido.

A PM informou que durante o patrulhamento flagrou dois motociclistas fazendo a manobra conhecida como “corta giro”, em que o condutor acelera a moto até a máxima rotação, uma prática que causa barulho. Os veículos também tiveram o escapamento alterado, o que faz o ruído ser ainda maior. A dupla fugiu e atirou contra os policiais durante a perseguição no bairro Interlagos.

Ao ter a informação de que os suspeitos estariam retornando, a PM montou um cerco na entrada do bairro. Um deles passou pelo local em alta velocidade para atropelar os policiais. Para impedir a ação, os militares atiraram quatro vezes contra o homem.

Cerca de 300 metros à frente o motociclista foi alcançado e abordado pela PM. O suspeito sofreu um disparo na perna esquerda e precisou ser levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital Rio Doce, onde está recebendo cuidados médicos.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso para a A moto dele foi apreendida. Já o outro suspeito não foi mais localizado pelos policiais. A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil . De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, o homem recebeu alta médica nesta manhã e deve ser interrogado pelos policiais.