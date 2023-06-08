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Bairro Canivete

Idosa é atropelada duas vezes e morre na BR 101 em Linhares

Segundo a PRF, o primeiro veículo que atingiu a vítima não permaneceu no local e, até o momento, não foi identificado; condutor do carro, o segundo, fez o teste do bafômetro e foi liberado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jun 2023 às 12:22

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 12:22

Local onde aconteceu o acidente, na altura do km 139 da BR 101, em Linhares
Local onde aconteceu o acidente, na altura do km 139 da BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma idosa de 76 anos morreu atropelada na altura do km 139 na pista lateral da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta quarta-feira (7). Bernardina Rita de Lourdes Dias faleceu no local. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela foi atingida por dois veículos.
O primeiro veículo não permaneceu no lugar do acidente e ainda não foi identificado pela PRF. O segundo é um Chevrolet Onix, que já teria passado pela vítima quando ela já estava no chão após o primeiro atropelamento. Não se sabe se nesse momento a idosa já estava morta.
O condutor do Onix fez o teste do bafômetro e deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele não foi encaminhado para a delegacia, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), informou a PRF.
A corporação teve a informação de que Bernardina estava desorientada e caminhava pela rodovia em direção ao bairro Canivete, em um local mal iluminado.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 17h59 de ontem e para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, IML e perícia da Polícia Civil.

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