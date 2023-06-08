Idosa é atropelada duas vezes e morre na BR 101 em Linhares

Local onde aconteceu o acidente, na altura do km 139 da BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução/Google Street View

O primeiro veículo não permaneceu no lugar do acidente e ainda não foi identificado pela PRF. O segundo é um Chevrolet Onix, que já teria passado pela vítima quando ela já estava no chão após o primeiro atropelamento. Não se sabe se nesse momento a idosa já estava morta.

O condutor do Onix fez o teste do bafômetro e deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele não foi encaminhado para a delegacia, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), informou a PRF.

A corporação teve a informação de que Bernardina estava desorientada e caminhava pela rodovia em direção ao bairro Canivete, em um local mal iluminado.

A Gazeta solicitou informações à A reportagem desolicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.