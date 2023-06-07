Pastor morre após escorregar e cair da laje de casa em Linhares

Pastor (destaque) era presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que funcionava embaixo da casa Crédito: Isaac Ribeiro | Reprodução | Redes Sociais

Um pastor de 63 anos, identificado como José Lima Santana, morreu no fim da manhã desta quarta-feira (7), no bairro Novo Horizonte, em Linhares , no Norte do Estado , após escorregar e cair de uma laje da casa onde morava. A queda, segundo policiais que atenderam a ocorrência, foi de mais de oito metros.

Conforme apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, o homem se acidentou enquanto pintava uma parede da área de lazer do imóvel. No local, foi possível ver um andaime de madeira. José Lima também estava com um ajudante, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

O pastor era presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que funcionava embaixo da casa, na Rua Juscelino Kubitschek.

Polícia Militar informou que, na manhã desta quarta-feira (07), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) solicitou apoio no local, onde um indivíduo havia caído de um andaime e ido a óbito. Militares foram até o bairro, prestaram o devido apoio e acionaram a Polícia Civil

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