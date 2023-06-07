Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No local onde morava

Pastor morre após escorregar e cair da laje de casa em Linhares

José Lima Santana, de 63 anos, sofreu uma queda de mais de oito metros, no fim da manhã desta quarta (7), segundo policiais que atenderam a ocorrência
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 jun 2023 às 15:41

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 15:41

José Lima Santana, de 63 anos, morreu após cair de uma laje em Linhares, no Norte do Estado
Pastor (destaque) era presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que funcionava embaixo da casa Crédito: Isaac Ribeiro | Reprodução | Redes Sociais
Um pastor de 63 anos, identificado como José Lima Santana, morreu no fim da manhã desta quarta-feira (7), no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Estado, após escorregar e cair de uma laje da casa onde morava. A queda, segundo policiais que atenderam a ocorrência, foi de mais de oito metros. 
Conforme apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, o homem se acidentou enquanto pintava uma parede da área de lazer do imóvel. No local, foi possível ver um andaime de madeira. José Lima também estava com um ajudante, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. 
O pastor era presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, que funcionava embaixo da casa, na Rua Juscelino Kubitschek.
Polícia Militar informou que, na manhã desta quarta-feira (07), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) solicitou apoio no local, onde um indivíduo havia caído de um andaime e ido a óbito. Militares foram até o bairro, prestaram o devido apoio e acionaram a Polícia Civil.
Pastor morre após escorregar e cair da laje de casa em Linhares
Em nota, a Polícia Civil também destacou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que aguarda os resultados dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que os pais precisam saber antes de escolher um tratamento de miopia para seus filhos
Imagem de destaque
Internação de 3 anos para adolescente que atacou colega em escola no ES
Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados