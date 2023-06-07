Foragido da Justiça é preso durante Operação Corpus Christi, em Linhares

"Daniel Cara de Cachorro", considerado foragido da Justiça, foi preso pela PRF nesta quarta (7) Crédito: Divulgação | PRF

Segundo a PRF, há alguns dias a corporação recebeu uma denúncia de que um foragido do sistema prisional estaria transitando na região Norte do Estado em um veículo modelo Ford Ka, na cor vermelha. Ao avistar um automóvel com as mesmas características, os agentes realizaram a abordagem.

No momento da abordagem, o condutor informou que não portava documentos e alegou se chamar "Bruno". No entanto, os policiais perceberam que o nome era falso e, logo, realizaram a identificação do motorista. Ao encontrarem os verdadeiros dados pessoais dele, os agentes notaram que, além de ser foragido da Justiça, o homem também possui cinco mandados de prisão em aberto.

Durante a ocorrência, a equipe também descobriu que "Cara de Cachorro" foi preso em 2017 pela própria PRF e no mesmo local – na BR 101, em Linhares –, quando, armado, tentou fugir correndo . Na oportunidade, o homem também usou nome falso para tentar enganar a fiscalização.