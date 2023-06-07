Foragido da Justiça é preso durante Operação Corpus Christi, em Linhares

Um homem, de 28 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (7) durante uma ação de fiscalização da Operação Corpus Christi, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. Conhecido como "Daniel Cara de Cachorro", ele é foragido da Justiça e também é considerado líder do grupo "Tropa do Cachorrão", com envolvimento em homicídios, tráfico de armas e drogas, além de assaltos violentos.
Segundo a PRF, há alguns dias a corporação recebeu uma denúncia de que um foragido do sistema prisional estaria transitando na região Norte do Estado em um veículo modelo Ford Ka, na cor vermelha. Ao avistar um automóvel com as mesmas características, os agentes realizaram a abordagem.
No momento da abordagem, o condutor informou que não portava documentos e alegou se chamar "Bruno". No entanto, os policiais perceberam que o nome era falso e, logo, realizaram a identificação do motorista. Ao encontrarem os verdadeiros dados pessoais dele, os agentes notaram que, além de ser foragido da Justiça, o homem também possui cinco mandados de prisão em aberto.
Durante a ocorrência, a equipe também descobriu que "Cara de Cachorro" foi preso em 2017 pela própria PRF e no mesmo local – na BR 101, em Linhares –, quando, armado, tentou fugir correndo . Na oportunidade, o homem também usou nome falso para tentar enganar a fiscalização.
De acordo com a Polícia Civil, Daniel Cara de Cachorro é acusado de homicídio contra um cidadão, atirando na cabeça da vítima com uma arma longa calibre 12. O foragido foi conduzido à delegacia em Linhares.