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Guaçuí

Dois adolescentes são apreendidos com armas e drogas no Caparaó

Os adolescentes contaram aos policiais que comercializavam cada unidade de pedra de crack por R$ 10,  acompanhados dos responsáveis
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

07 jun 2023 às 11:25

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 11:25

Dois adolescentes são apreendidos com armas, munições e drogas no Caparaó
Dois adolescentes são apreendidos com armas, munições e drogas no Caparaó Crédito: Divulgação/3ºBPMES
Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos na tarde desta terça-feira (6) durante patrulhamento no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, região do Caparaó no Espírito Santo, com uma arma de fogo, munições e drogas. 
De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento, os policiais abordaram os menores e localizaram na cintura do mais novo uma arma de fogo garrucha cal. 38, duas munições do mesmo calibre e no bolso traseiro da bermuda duas pedras de crack. Já com o segundo, encontraram mais 12 pedras de crack embaladas. 
Os adolescentes contaram aos policiais que comercializavam cada unidade de pedra de crack por R$ 10. Os dois foram apreendidos e encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhados dos responsáveis. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os adolescentes, de 15 e 16 anos, assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ambos foram reintegrados às respectivas famílias.

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