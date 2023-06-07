Dois adolescentes são apreendidos com armas e drogas no Caparaó

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos na tarde desta terça-feira (6) durante patrulhamento no bairro Vale do Sol, em Guaçuí, região do Caparaó no Espírito Santo, com uma arma de fogo, munições e drogas.
De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento, os policiais abordaram os menores e localizaram na cintura do mais novo uma arma de fogo garrucha cal. 38, duas munições do mesmo calibre e no bolso traseiro da bermuda duas pedras de crack. Já com o segundo, encontraram mais 12 pedras de crack embaladas.
Os adolescentes contaram aos policiais que comercializavam cada unidade de pedra de crack por R$ 10. Os dois foram apreendidos e encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre, acompanhados dos responsáveis.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os adolescentes, de 15 e 16 anos, assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), por ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ambos foram reintegrados às respectivas famílias.