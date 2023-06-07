Paratleta tem bicicleta furtada em Vitória e pede ajuda para encontrar

Paraciclista tem bicicleta furtada e pede ajuda para encontrar Crédito: Acervo Pessoal

Um paraciclista, de 45 anos, teve a bicicleta, usada em competições, furtada de dentro de casa, no bairro Jabour, em Vitória . Eneas Lino de Gouvea percebeu o furto na manhã desta quarta-feira (7), quando sua esposa encontrou o portão da garagem destrancado. A bicicleta dela também foi levada.

Eneas conta que sua vida gira em torno do ciclismo. Recém recuperado de um câncer, o paratleta decidiu voltar a competir dentro e fora do Estado.

“Devido ao fato de ter parado por dois anos, para tratamento do câncer, tive que vender equipamentos. Em maio de 2022, voltei a pedalar e participei, no último domingo (4), do desafio Padre José de Anchieta. Pedalo em uma perna só. A outra perdi por conta de um tumor”, conta Eneas.

A bicicleta furtada é de um patrocinador de Eneas, que agora faz um apelo para que o ajudem a encontrar a sua bike de competição.

"A minha bike de competição é de patrocinador para que eu pudesse completar as etapas vigentes hoje no Estado. Isso me chateou muito. Sou atleta paraciclista. Sou um sobrevivente" Eneas Lino de Gouvea - Paraciclista

Segundo Eneas, a região de Jabour vem sofrendo com a insegurança e os furtos nas residências. "Nos últimos dois meses, aumentou muito no bairro o índice de furtos em residências. Queria ao menos encontrar a bike ou vou ter que pagar para o patrocinador”.

Questionada sobre a segurança na região, a Polícia Militar informa que diariamente realiza cercos táticos, abordagens e visitas tranquilizadoras no bairro, além do policiamento ostensivo. E destaca que, desde março, o patrulhamento está reforçado durante a madrugada com radiopatrulhas. Equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont) também têm apoiado as ações de segurança no bairro e militares da Força Tática têm realizado rondas na região.