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Guerra por território

Disputa de facções do tráfico deixa dois jovens baleados na Serra

Rapazes de 19 e 14 anos usaram uma moto roubada para atacar gangue rival, mas acabaram feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2023 às 19:45

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 19:45

Ataque na Serra termina com dois baleados
Ataque na Serra termina com dois baleados Crédito: Foto do leitor
Dois rapazes ficaram feridos durante uma briga de gangues de traficantes no bairro Serra Dourada 3, na Serra, neste domingo (11). Segundo informações fornecidas pela Guarda Municipal ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, eles eram do bairro vizinho, Serra Dourada 2, e tinham ido ao local para fazer um ataque contra um grupo rival.
Eles roubaram uma moto no bairro Lagoa de Jacaraípe durante a manhã para fazer o ataque. O veículo pertencia a um motoboy, que foi rendido e ameaçado com uma arma.
Em seguida, a dupla seguiu com a moto roubada para Serra Dourada 3. Porém, anda segundo a Guara Municipal, o ataque deu errado, e os traficantes rivais reagiram, baleando os dois.
O rapaz de 19 anos levou um tiro no peito e o adolescente de 14 anos foi atingido no braço. Eles foram socorridos pelo Samu e levados para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra.

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A moto usada foi recuperada pela guarda e será devolvida ao proprietário. Um outro carro, que também tinha restrição de roubo, foi encontrado no local e também foi recuperado.
Segundo a corporação, a disputa de traficantes dos bairros Serra Dourada 2 e 3 está intensa desde o sábado (10).
A guarda informou à TV Gazeta que nenhum suspeito foi preso. A Polícia Militar foi demandada, mas disse que a ocorrência ainda estava em andamento. A Polícia Civil disse que o caso não chegou à delegacia do município até o início da noite deste domingo.

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