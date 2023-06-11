Disputa de facções do tráfico deixa dois jovens baleados na Serra

Ataque na Serra termina com dois baleados Crédito: Foto do leitor

Dois rapazes ficaram feridos durante uma briga de gangues de traficantes no bairro Serra Dourada 3, na Serra, neste domingo (11). Segundo informações fornecidas pela Guarda Municipal ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, eles eram do bairro vizinho, Serra Dourada 2, e tinham ido ao local para fazer um ataque contra um grupo rival.



Em seguida, a dupla seguiu com a moto roubada para Serra Dourada 3. Porém, anda segundo a Guara Municipal, o ataque deu errado, e os traficantes rivais reagiram, baleando os dois.

O rapaz de 19 anos levou um tiro no peito e o adolescente de 14 anos foi atingido no braço. Eles foram socorridos pelo Samu e levados para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra.

A moto usada foi recuperada pela guarda e será devolvida ao proprietário. Um outro carro, que também tinha restrição de roubo, foi encontrado no local e também foi recuperado.

Segundo a corporação, a disputa de traficantes dos bairros Serra Dourada 2 e 3 está intensa desde o sábado (10).

