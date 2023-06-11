Motoboy tem veículo roubado por suspeito armado na Serra; veja vídeo

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento assustador vivido por um motoboy em Lagoa de Jacaraípe, na Serra , neste domingo (11). Ele foi abordado por um criminoso encapuzado, ameaçado com uma arma e teve a motocicleta levada, por volta de 12h30.

Nas imagens (confira acima), é possível ver o motoboy, com a bolsa de entregas, subindo em sua moto. Logo em seguida, um carro para na frente dele. O homem que está no carona desce, encapuzado, apontando o que parece ser uma arma de fabricação caseira para a vítima.

O motoboy desce do veículo, tira o capacete e entrega para o criminoso. O bandido deixa a arma com o comparsa que está dentro do carro, coloca o capacete e ainda fala algo com a vítima antes de sair.

Polícia Militar confirmou que foi acionada para o caso. Em nota, a corporação disse que "na tarde deste domingo (11), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo armado tinha acabado de roubar uma motocicleta no bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido".

Moto para ataque entre rivais

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, os suspeitos roubaram a motocicleta em Lagoa de Jacaraípe para utilizá-la em ataques entre gangues rivais do tráfico. Segundo a corporação, a guerra entre os grupos criminosos vem acontecendo desde a madrugada de sábado (10), nas regiões de Serra Dourada 2 e Serra Dourada 3.

A motocicleta roubada em Lagoa de Jacaraípe foi recuperada, durante a tarde deste domingo (11), e encaminhada para o pátio da delegacia.

Em nota, a Polícia Civil disse que "orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que a PCES tome conhecimento dos fatos e inicie as investigações. O fornecimento de fotos, vídeos e documentos, no momento do registro do Boletim, é importante e auxilia a polícia no trabalho de investigação.