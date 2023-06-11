Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lagoa de Jacaraípe

Motoboy tem veículo roubado por suspeito armado na Serra; veja vídeo

Criminoso encapuzado chega em um carro já rendendo a vítima, que tinha acabado de subir na moto; caso aconteceu neste domingo (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2023 às 16:43

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 16:43

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento assustador vivido por um motoboy em Lagoa de Jacaraípe, na Serra, neste domingo (11). Ele foi abordado por um criminoso encapuzado, ameaçado com uma arma e teve a motocicleta levada, por volta de 12h30.
Nas imagens (confira acima), é possível ver o motoboy, com a bolsa de entregas, subindo em sua moto. Logo em seguida, um carro para na frente dele. O homem que está no carona desce, encapuzado, apontando o que parece ser uma arma de fabricação caseira para a vítima.

Veja Também

Motorista de app leva tiro ao dirigir e pede ajuda em delegacia na Serra

Mulher esfaqueia companheiro após ser agredida durante briga em Castelo

O motoboy desce do veículo, tira o capacete e entrega para o criminoso. O bandido deixa a arma com o comparsa que está dentro do carro, coloca o capacete e ainda fala algo com a vítima antes de sair.
Polícia Militar confirmou que foi acionada para o caso. Em nota, a corporação disse que "na tarde deste domingo (11), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo armado tinha acabado de roubar uma motocicleta no bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido".

Moto para ataque entre rivais

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, os suspeitos roubaram a motocicleta em Lagoa de Jacaraípe para utilizá-la em ataques entre gangues rivais do tráfico. Segundo a corporação, a guerra entre os grupos criminosos vem acontecendo desde a madrugada de sábado (10), nas regiões de Serra Dourada 2 e Serra Dourada 3.
A motocicleta roubada em Lagoa de Jacaraípe foi recuperada, durante a tarde deste domingo (11), e encaminhada para o pátio da delegacia.
Em nota, a Polícia Civil disse que "orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, para que a PCES tome conhecimento dos fatos e inicie as investigações. O fornecimento de fotos, vídeos e documentos, no momento do registro do Boletim, é importante e auxilia a polícia no trabalho de investigação.
A corporação informa ainda que investiga todos os casos formalizados por meio do registro do Boletim, e a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) monitora e mapeia os registros, de modo a direcionar as ações relacionadas a esse tipo de crime".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corrida na orla de Camburi homenageia comandante Dayse Barbosa
Obra da artista Angela Gomes
Artista capixaba transforma paisagens do ES em pinturas afetivas
Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados