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Sul do ES

Mulher esfaqueia companheiro após ser agredida durante briga em Castelo

Ela contou aos policiais militares que vinha sofrendo agressões corriqueiras e que desferiu as facadas para se defender de mais uma agressão do companheiro
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

11 jun 2023 às 12:45

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 12:45

O homem ficou jogado na calçada aguardando o socorro chegar
O homem ficou jogado na calçada aguardando o socorro chegar Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Uma mulher esfaqueou o companheiro na manhã deste domingo (11) após ser agredida durante uma briga no apartamento em que eles moram na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O homem foi socorrido por policiais militares para um hospital do município, e a companheira foi conduzida para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim
De acordo com a Polícia Militar, a mulher disse que vinha sofrendo agressões corriqueiras e que, na manhã deste domingo, ela desferiu as facadas no companheiro porque ele queria agredi-la mais uma vez. Ela contou que a briga aconteceu devido ao companheiro ter lhe presentado com uma peça de roupa para que ela pagasse pelo presente.
Ainda segundo a PM, a mulher ainda relatou que o companheiro queria pegar as roupas e dar de presente para outra mulher. A partir daí, ela não gostou da atitude do companheiro e rasgou as roupas, o que desencadeou uma nova discussão que resultou em luta corporal entre o casal. No decorrer da situação, a mulher pegou uma faca e desferiu dois golpes nas costas e um no peito do marido. 
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a mulher, conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo.

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