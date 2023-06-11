Motorista de app leva tiro ao dirigir e pede ajuda em delegacia na Serra

Um motorista de aplicativo, que não teve a identidade divulgada, apareceu na Delegacia Regional da Serra, na noite de sábado (10), todo ensanguentado. No local, ele relatou que, enquanto dirigia, percebeu que havia sido baleado no braço. Ferido, o homem foi pedir ajuda aos policiais.
De acordo com apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o motorista de aplicativo estava com uma perfuração no braço esquerdo. O vidro do carona ficou com marca do disparo.
Segundo testemunhas, a vítima havia feito uma corrida em José de Anchieta e, na altura da Avenida Eldes Scherrer Souza, notou o ferimento. Ele parou na delegacia e chamou os policiais, que acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
O motorista recebeu os primeiros socorros na entrada da delegacia mesmo, do lado de fora, e depois foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Adolescente também foi vítima
Ainda segundo apuração da repórter Any Cometti, os disparos teriam partido de uma festa que acontecia no bairro José de Anchieta. No local, um adolescente de 17 anos também foi atingido e socorrido pela Polícia Militar. Já o motorista de aplicativo estava apenas passando pela região quando foi baleado. Não há informações sobre a motivação para os tiros.
Questionada pela reportagem para dar mais detalhes sobre o caso, a assessoria da Polícia Civil respondeu que "não consegue ajudar, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente. Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis". Já a Polícia Militar disse que não foi acionada.
Atualização
12/06/2023 - 2:30
Um adolescente também foi vítima dos disparos, no bairro José de Anchieta. O texto foi atualizado com essa informação.