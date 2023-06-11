Motorista de app leva tiro ao dirigir e pede ajuda em delegacia na Serra

De acordo com apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta , o motorista de aplicativo estava com uma perfuração no braço esquerdo. O vidro do carona ficou com marca do disparo.

O motorista recebeu os primeiros socorros na entrada da delegacia mesmo, do lado de fora, e depois foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Ainda segundo apuração da repórter Any Cometti, os disparos teriam partido de uma festa que acontecia no bairro José de Anchieta. No local, um adolescente de 17 anos também foi atingido e socorrido pela Polícia Militar. Já o motorista de aplicativo estava apenas passando pela região quando foi baleado. Não há informações sobre a motivação para os tiros.