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Violência

Homem ferido na cabeça pede socorro em shopping de Cariacica

A vítima contou à polícia que foi atacado por três suspeitos, que o golpearam com uma arma branca. Caso é investigado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2023 às 19:57

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 19:57

Um homem ferido na cabeça pediu socorro em um shopping na madrugada deste domingo (11), no bairro São Francisco, em Cariacica. O segurança do local acionou a polícia e um bombeiro que trabalhava no estabelecimento prestou os primeiros socorros. O caso aconteceu por volta das 2 horas, e o shopping estava fechado.
Segundo a Polícia Militar, o homem disse que teria sido atacado por três suspeitos com uma arma branca e que foi golpeado na cabeça. O objeto usado não foi informado.
A vítima foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória.
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira

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