Homem ferido na cabeça pede socorro em shopping de Cariacica

Um homem ferido na cabeça pediu socorro em um shopping na madrugada deste domingo (11), no bairro São Francisco, em Cariacica. O segurança do local acionou a polícia e um bombeiro que trabalhava no estabelecimento prestou os primeiros socorros. O caso aconteceu por volta das 2 horas, e o shopping estava fechado.
Segundo a Polícia Militar, o homem disse que teria sido atacado por três suspeitos com uma arma branca e que foi golpeado na cabeça. O objeto usado não foi informado.
A vítima foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência Emergência, em Vitória.