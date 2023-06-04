Polícia prende dois suspeitos por disparos que mataram jovem em São Mateus

Prisão foi na tarde deste sábado (3) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Duas pessoas envolvidas na morte do jovem de 24 anos, no bairro Seac, em São Mateus, foram presas na tarde desse sábado (3). De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima foi morta a tiros após passar a mão nas partes íntimas da companheira de um dos autores do crime. O homem foi alvejado com pelo menos 30 disparos.

O homicídio foi na madrugada de sábado, por volta das 5h da manhã. A vítima, identificada como Jailson Alcino, estava em um bar na avenida principal, onde ocorria um baile funk, quando teve um desentendimento com um homem por ter tocado nas partes íntimas da mulher dele.

Durante a briga, Jailson chegou a conseguir sair correndo para a esquina do bar, mas foi surpreendido com disparos do homem que, juntamente com mais amigos, continuou atirando nele mesmo após já ter caído no chão.

Ao menos quatro pessoas teriam participado do crime. Todos teriam envolvimento com o tráfico de drogas na região de acordo informações apuradas pela Polícia Militar e por policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Mateus (DHPP).

Em diligência na tarde deste sábado, os policiais encontraram João Vitor Oliveira Santos, no bairro Seac, e Antonio Clerio Cortes Pereira, conhecido como Baianinho, no bairro Rodocon. Os dois são suspeitos de terem atirado na vítima junto com o autor principal.

Antônio chegou a tentar fugir para dentro do imóvel, mas foi pego pelos policiais, que encontraram com ele um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, além de um pedaço de substância semelhante a maconha. Os policiais também apreenderam dois aparelhos telefônicos ao fim da operação.

Prisão foi na tarde deste sábado (3) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Indagado pelos policiais, Antônio relatou que teria guardado a arma para João Vitor, relatando ainda que, provavelmente, a arma teria sido utilizada no crime.

A Polícia tentou prender ainda uma terceira pessoa envolvida no crime, mas o suspeito fugiu. O primeiro autor dos disparos, responsável pelo início do desentendimento, também não foi preso até o momento.

João Vitor e Antonio Clerio foram encaminhados ao plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus. De acordo com a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

A arma apreendida durante a ocorrência será encaminhada para o Departamento de Balística, juntamente com as munições, enquanto o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.