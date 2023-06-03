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Bairro Seac

Moradores relatam disparos e homem é morto a tiros em São Mateus

Jaislon sofreu disparos na perna direita e não resistiu aos ferimentos. Até o momento não há informações sobre autoria e motivação do crime
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jun 2023 às 18:11

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 18:11

Um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros no bairro Seac, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (3). A vítima foi identificada como Jaislon Alcino, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas relataram terem ouvido vários disparos no local. A perícia identificou que a vítima sofreu perfurações na perna direita. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a possível motivação do crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de Jaislon foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, finalizou a corporação.

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