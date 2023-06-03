Morre motociclista envolvido em atropelamento em Nova Venécia

O motociclista envolvido em um atropelamento na última quarta-feira (31), no bairro Bonfim, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada nesta sexta-feira. A informação é da família da vítima, identificada como Jadson Tomazini, de 23 anos. Ele estava internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
O óbito foi constatado após um exame apontar a morte encefálica da vítima. A família de Jadson soube do interesse do jovem em doar órgãos e está aguardando resultados de exames para que seja possível realizar esse desejo. O sepultamento deve ocorrer após esse processo.
De acordo com a PM, logo após o acidente, o pedestre conseguiu conversar com os policiais e relatou que a moto vinha na contramão. Ele continua internado, em estado estável, de acordo com parentes do motociclista, que informaram, ainda, que Jadson era amigo da vítima atropelada.
Uma câmera de videomonitoramento mostrou o momento em que o acidente aconteceu. A moto vinha na contramão e atropelou um pedestre. As imagens são fortes. Os dois foram atendidos e levados para o hospital. De acordo com informações da Polícia Militar, a médica que atuou na ocorrência disse, na ocasião, que o motociclista havida sido socorrido em estado grave, desacordado e precisou ser entubado.