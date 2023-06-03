Morre motociclista envolvido em atropelamento em Nova Venécia

Jadson tinha apenas 23 anos e não resistiu aos ferimentos sofridos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O óbito foi constatado após um exame apontar a morte encefálica da vítima. A família de Jadson soube do interesse do jovem em doar órgãos e está aguardando resultados de exames para que seja possível realizar esse desejo. O sepultamento deve ocorrer após esse processo.

De acordo com a PM, logo após o acidente, o pedestre conseguiu conversar com os policiais e relatou que a moto vinha na contramão. Ele continua internado, em estado estável, de acordo com parentes do motociclista, que informaram, ainda, que Jadson era amigo da vítima atropelada.