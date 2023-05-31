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Homem é atropelado e arremessado por moto na contramão em Nova Venécia

Acidente ocorreu no momento em que a vítima atravessava a rua, no bairro Bonfim, na tarde desta quarta (31); condutor da moto foi socorrido em estado grave
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 mai 2023 às 18:45

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 18:45

Uma câmera de videomonitoramento flagrou um grave acidente que ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (31), no bairro Bonfim, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Um homem foi atropelado por uma moto na contramão e arremessado enquanto atravessava uma rua. O condutor da motocicleta foi socorrido em estado grave após a colisão. A vítima do atropelamento também se feriu, mas estava consciente ao ser levada para o hospital.
Nas imagens é possível ver o momento em que a vítima atravessa a rua e é atingida pela moto, que vinha em sentido contrário à direção da via. O homem foi arremessado a metros de distância. O vídeo mostra também que o motociclista perdeu o controle da moto e acabou caindo às margens da via.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local do acidente, foi possível conversar com a vítima do atropelamento, que relatou ter sido atingida pela moto, vindo na contramão, ao atravessar a avenida. Já o condutor da moto encontrava-se desacordado, não sendo possível realizar o teste do etilômetro, conforme informou a PM.
A vítima e o condutor foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A médica responsável pelo atendimento do condutor informou à PM que o motociclista estava em estado grave e precisou ser entubado.

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