Homem é preso ao ser flagrado pegando bolsa de inspetora em viatura

Um homem que se identificou como Wesley Cosme da Silva, de 43 anos, foi detido na manhã deste sábado (3), em Jucutuquara, Vitória, após ser flagrado pegando, na viatura, a bolsa de uma inspetora da Guarda Municipal. A agente estava atendendo a ocorrência de um acidente que havia sido registrado poucos instantes antes, no cruzamento das avenidas Vitória e Paulino Muller.
Ao ser abordado pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, Wesley afirmou que estava procurando algo para se alimentar. "Estava tudo aberto. Só abri a porta, peguei uma bolsa para caçar uma coisa para comer."
Questionado por que não pediu doação, ele alegou que "estavam todos ocupados". Wesley foi detido e encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória. A Polícia Civil foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas ainda não deu retorno. Assim que a instituição apresentar um posicionamento, esse texto será atualizado.