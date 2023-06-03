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Ousadia

Homem é preso ao ser flagrado pegando bolsa de inspetora em viatura

Wesley Cosme da Silva, de 43 anos, afirmou, após ser detido pela Guarda Municipal, que estava em busca de algo para comer; ele foi levado para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2023 às 13:18

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 13:18

Wesley Cosme da Silva foi detido após pegar a bolsa dentro da viatura
Wesley Cosme da Silva foi detido após pegar a bolsa dentro da viatura Crédito: Deyvison Reis/TV Gazeta
Um homem que se identificou como Wesley Cosme da Silva, de 43 anos, foi detido na manhã deste sábado (3), em Jucutuquara, Vitória, após ser flagrado pegando, na viatura, a bolsa de uma inspetora da Guarda Municipal. A agente estava atendendo a ocorrência de um acidente que havia sido registrado poucos instantes antes, no cruzamento das avenidas Vitória e Paulino Muller. 
Ao ser abordado pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, Wesley afirmou que estava procurando algo para se alimentar. "Estava tudo aberto. Só abri a porta, peguei uma bolsa para caçar uma coisa para comer."
Questionado por que não pediu doação, ele alegou que "estavam todos ocupados". Wesley foi detido e encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória. A Polícia Civil foi procurada para se manifestar sobre o caso, mas ainda não deu retorno. Assim que a instituição apresentar um posicionamento, esse texto será atualizado. 

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