BR 101: colisão entre carro e carreta mata uma pessoa e deixa outras 6 feridas no ES

O acidente aconteceu na altura do KM 442 da BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

Genalldo Rodrigues

Um jovem de 25 anos morreu após o carro que ele dirigia se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (2), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do km 442 da BR 101, em frente ao Posto JR, por volta das 23 horas, no sentido Sul da rodovia.

Ainda de acordo com a PRF, Felipe de Souza Leite, que dirigia um Celta, colidiu contra uma carreta. Sete pessoas estavam no carro (quatro adultos e três crianças) — todos tiveram ferimentos. Felipe morreu no local. Já o motorista da carreta, de 35 anos, não ficou ferido.

Procurada pela reportagem, a Eco101, concessionária que administra a via, informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, Bombeiros, Samu e Polícia Civil estiveram no local. Os feridos foram encaminhados para o hospital.