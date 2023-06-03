BR 101: colisão entre carro e carreta mata uma pessoa e deixa outras 6 feridas no ES

Genalldo Rodrigues
Um jovem de 25 anos morreu após o carro que ele dirigia se envolver em um acidente na noite desta sexta-feira (2), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do km 442 da BR 101, em frente ao Posto JR, por volta das 23 horas, no sentido Sul da rodovia.
Ainda de acordo com a PRF, Felipe de Souza Leite, que dirigia um Celta, colidiu contra uma carreta. Sete pessoas estavam no carro (quatro adultos e três crianças) — todos tiveram ferimentos. Felipe morreu no local. Já o motorista da carreta, de 35 anos, não ficou ferido.
Procurada pela reportagem, a Eco101, concessionária que administra a via, informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, Bombeiros, Samu e Polícia Civil estiveram no local. Os feridos foram encaminhados para o hospital.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na madrugada deste sábado (03), por volta das 01h25, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na Rodovia BR 101, na zona rural de Mimoso do Sul. O corpo da vítima fatal, um homem de 25 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).