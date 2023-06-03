Motorista avança sinal e bate em carro em cruzamento de Vitória

O condutor de um Onix avançou o sinal vermelho na esquina das avenidas Vitória e Paulino Muller, no bairro Jucutuquara, na Capital, e atingiu, na lateral, um Ford Ka, na manhã deste sábado (3), quando a motorista passava pelo cruzamento.
O acidente aconteceu por volta das 7 horas e o avanço do semáforo foi flagrado por uma equipe da Guarda Municipal, segundo informações da assessoria da Prefeitura de Vitória. A condutora do Ka ficou se queixando de dores pelo corpo, foi socorrida pelo Samu e levada para um hospital particular do município.
Ainda conforme a nota da PMV, os agentes autuaram o motorista do Onix pela infração e, depois, encaminharam a ocorrência para o Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), uma vez que houve vítima na colisão e o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Ele também foi autuado, desta vez pela Polícia Militar, por se negar a se submeter ao exame que verifica a ingestão de bebida alcoólica. Depois, o motorista foi liberado.