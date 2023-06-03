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Residencial Jocafe

Jovem é morto a tiros dentro do quarto de casa em Linhares

Caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município; vítima tinha passagem pela polícia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jun 2023 às 12:46

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 12:46

Vítima foi identificada como Iury Monteiro Barbosa
Vítima foi identificada como Iury Monteiro Barbosa Crédito: Reprodução
Um jovem de 20 anos foi morto dentro de casa no residencial Jocafe, localizado no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (3). De acordo com informações da Polícia Militar, Iury Monteiro Barbosa teve a casa invadida por quatro homens encapuzados, que foram até o quarto do casal e executaram a vítima.
De acordo com a companheira da vítima, que estava ao lado de Iury, todos os suspeitos estavam armados, sendo que um deles atirou com uma submetralhadora. O quarteto estava vestido com camisas de manga comprida e calças. Segundo a PM, foram realizadas buscas, mas nenhum suspeito do crime foi localizado até o momento. Consta no boletim de ocorrência que Iury teve passagem pela polícia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a PC, por nota.

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