Corpo de homem morto a tiros é encontrado em área de vegetação em Linhares

O corpo de um homem, identificado como Alexandre Lima, foi encontrado morto na manhã deste domingo (28) no porto do Rio Doce, que fica no centro de Linhares, Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, moradores teriam ouvido o barulho de disparos de arma de fogo. O corpo de Alexandre foi encontrado caído no meio de uma área de vegetação, atingido por cinco tiros.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Linhares. Até o momento, ninguém foi preso e detalhes da investigação não estão sendo divulgados, por enquanto.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.