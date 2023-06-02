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Residencial Rio Doce

Homem é encontrado morto com marcas de tiros no corpo em Linhares

Vítima não foi identificada pela polícia porque estava sem documento de identificação e, até o momento, nenhum familiar foi localizado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 jun 2023 às 12:23

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 12:23

Um homem foi encontrado morto na calçada de uma rua no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (2). A vítima, que não foi identificada, estava com marcas de disparos de arma de fogo no corpo, segundo a perícia da Polícia Civil.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e havia constatado a morte do homem quando a Polícia Militar chegou. Os tiros acertaram o peito, pescoço e o rosto da vítima.
De acordo com a PM, não foi localizado nenhum parente da vítima na região e o homem não portava documentos, o que impossibilitou que ele fosse identificado. Como era madrugada, poucas pessoas estavam nas ruas e todas que foram abordadas pelos policiais disseram não reconhecer a vítima.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Caso é investigado pela Polícia Civil em Linhares Crédito: Heber Thomaz
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Até o momento, ninguém procurou pela vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil de Linhares.

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