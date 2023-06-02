Homem é encontrado morto com marcas de tiros no corpo em Linhares

Um homem foi encontrado morto na calçada de uma rua no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (2). A vítima, que não foi identificada, estava com marcas de disparos de arma de fogo no corpo, segundo a perícia da Polícia Civil.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e havia constatado a morte do homem quando a Polícia Militar chegou. Os tiros acertaram o peito, pescoço e o rosto da vítima.
De acordo com a PM, não foi localizado nenhum parente da vítima na região e o homem não portava documentos, o que impossibilitou que ele fosse identificado. Como era madrugada, poucas pessoas estavam nas ruas e todas que foram abordadas pelos policiais disseram não reconhecer a vítima.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. Até o momento, ninguém procurou pela vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil de Linhares.