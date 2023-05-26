Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Planalto

Pesquisador que monitora Rio Doce tem motor de barco roubado em Linhares

Vítima estima prejuízo de R$ 18 mil com o motor roubado e pede ajuda para recuperar equipamento e ferramentas, também roubadas durante ação criminosa
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 mai 2023 às 09:33

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 09:33

Barco que teve motor roubado estava estacionado no quintal da casa da vítima
Barco que teve motor roubado estava estacionado no quintal da casa da vítima Crédito: Tiago Félix
Criminosos invadiram a casa de um pesquisador no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (26), e roubaram o motor do barco dele. A vítima, Felipe Guimarães, contou que a embarcação é utilizada para navegar no Rio Doce, em lagoas e no litoral do município com objetivo de monitorar a água, atingida pela lama de rejeitos de minério após rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. O dono do barco estima um prejuízo de R$ 18 mil.

Veja Também

Moradores convivem com roubos e furtos de motores de barco em Linhares

Em entrevista, ele contou que foi acordado por volta de 2h da madrugada por um vigia noturno, que percebeu que o cadeado do portão da casa havia sido rompido. Depois, Felipe percebeu que o motor não estava mais no barco. Os criminosos também levaram uma caixa de ferramentas.
"Notei que o motor não estava mais no barco. Minha sandália e outras ferramentas também foram levadas. Vou registrar queixa na delegacia. Vou averiguar se tem imagens que mostram algo"
Felipe Guimarães - Pesquisador, vítima de roubo
O barco é a principal ferramenta de trabalho de Felipe. Desesperado, ele pretende dar uma recompensa se alguém encontrar o motor levado. “Eu estou tentando recompensar quem puder encontrar e me devolver. Eu faço coleta de sedimentos, água, areia, dos peixes. Esse material é usado para a análise que verifica a qualidade. Preciso trabalhar”, finalizou.
Felipe conta que a esposa também foi assaltada recentemente no bairro e que se sente inseguro. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para ter informações sobre o policiamento na região e o que pode ser feito para melhorar a sensação de segurança. 
Em nota, a PM informou que realiza policiamento ostensivo em todo o município de Linhares, inclusive em Planalto, com o objetivo de prevenir e reprimir todo tipo de crime. "No entanto, diante da impossibilidade da onipresença policial, o criminoso aguarda a oportunidade para agir. É nesse momento que o cidadão tem participação primordial no combate ao crime, acionando as equipes por meio do Ciodes (190)", finalizou a corporação.
Apenas na última semana, a Polícia Civil informou que está investigando 14 casos de roubos de motores de barco que aconteceram em Povoação, no litoral de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Foragido é preso com moto roubada na BR 101 em Linhares

Linhares, Cariacica e Viana: as cidades do ES com mais atropelamentos nas BRs

Onda de tiroteios assusta moradores em bairro de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados