Pesquisador que monitora Rio Doce tem motor de barco roubado em Linhares

Barco que teve motor roubado estava estacionado no quintal da casa da vítima Crédito: Tiago Félix

Em entrevista, ele contou que foi acordado por volta de 2h da madrugada por um vigia noturno, que percebeu que o cadeado do portão da casa havia sido rompido. Depois, Felipe percebeu que o motor não estava mais no barco. Os criminosos também levaram uma caixa de ferramentas.

"Notei que o motor não estava mais no barco. Minha sandália e outras ferramentas também foram levadas. Vou registrar queixa na delegacia. Vou averiguar se tem imagens que mostram algo" Felipe Guimarães - Pesquisador, vítima de roubo

O barco é a principal ferramenta de trabalho de Felipe. Desesperado, ele pretende dar uma recompensa se alguém encontrar o motor levado. “Eu estou tentando recompensar quem puder encontrar e me devolver. Eu faço coleta de sedimentos, água, areia, dos peixes. Esse material é usado para a análise que verifica a qualidade. Preciso trabalhar”, finalizou.

Felipe conta que a esposa também foi assaltada recentemente no bairro e que se sente inseguro. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para ter informações sobre o policiamento na região e o que pode ser feito para melhorar a sensação de segurança.

Em nota, a PM informou que realiza policiamento ostensivo em todo o município de Linhares, inclusive em Planalto, com o objetivo de prevenir e reprimir todo tipo de crime. "No entanto, diante da impossibilidade da onipresença policial, o criminoso aguarda a oportunidade para agir. É nesse momento que o cidadão tem participação primordial no combate ao crime, acionando as equipes por meio do Ciodes (190)", finalizou a corporação.

Apenas na última semana, a Polícia Civil informou que está investigando 14 casos de roubos de motores de barco que aconteceram em Povoação, no litoral de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.