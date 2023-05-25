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Norte do ES

Foragido é preso com moto roubada na BR 101 em Linhares

De acordo com a PRF, o homem tentou fugir, desceu da motocicleta e chegou a correr em um matagal, mas acabou sendo alcançado pelos agentes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 mai 2023 às 16:11

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 16:11

Moto foi recuperada para ser devolvida ao dono
Moto foi recuperada para ser devolvida ao dono Crédito: Divulgação/PRF-ES
Um homem, foragido da Justiça, foi preso pilotando uma moto roubada na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o indivíduo foi abordado e fingiu que iria parar o veículo, mas acabou fugindo. Depois, ele desceu da moto e correu em um matagal, porém foi alcançado pelos agentes.
Os policiais encontraram com o homem um revólver de calibre 38 carregado com seis munições. Em seguida, verificou-se que a moto tinha sido roubada em Linhares na última segunda-feira (22). O dono dela havia registrado o crime na Polícia Civil e divulgado pela rede social pedindo ajuda para localizar o veículo roubado.
O foragido e a arma foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. Não foi informado qual crime o homem cometeu no passado. A moto roubada foi recuperada para ser devolvida ao proprietário.

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