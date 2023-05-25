Foragido é preso com moto roubada na BR 101 em Linhares

Um homem, foragido da Justiça, foi preso pilotando uma moto roubada na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o indivíduo foi abordado e fingiu que iria parar o veículo, mas acabou fugindo. Depois, ele desceu da moto e correu em um matagal, porém foi alcançado pelos agentes.
Os policiais encontraram com o homem um revólver de calibre 38 carregado com seis munições. Em seguida, verificou-se que a moto tinha sido roubada em Linhares na última segunda-feira (22). O dono dela havia registrado o crime na Polícia Civil e divulgado pela rede social pedindo ajuda para localizar o veículo roubado.
O foragido e a arma foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. Não foi informado qual crime o homem cometeu no passado. A moto roubada foi recuperada para ser devolvida ao proprietário.