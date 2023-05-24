Linhares, Cariacica e Viana: as cidades do ES com mais atropelamentos nas BRs

As rodovias federais que cortam o Espírito Santo já registraram pelo menos 38 atropelamentos, nove mortos e 35 feridos, nos primeiros meses de 2023. Familiares das vítimas pedem providências para impedir que mais acidentes do tipo aconteçam.

Viana e Cariacica, na Grande Vitória , e Linhares, na Região Norte, são as três cidades capixabas que mais registram atropelamentos em rodovias federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , os acidentes acontecem principalmente em locais sem iluminação.

A manicure Michelli Dias contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que perdeu o pai e dois irmãos em acidentes de trânsito no mesmo trecho da BR 101, no limite entre Viana e Vila Velha. Os irmãos da manicure morreram atropelados, um trauma para a mulher que mora às margens da rodovia e todos os dias precisa atravessar o local onde perdeu os entes queridos.

"A gente não se recupera de um luto, vem um seguido do outro. É um pedacinho da gente que vai. Eles vão e a gente fica. É difícil a gente passar ali e não lembrar. Só a gente sabe a dor de passar ali" Michelli Dias - Manicure

A manicure Michelli Dias já perdeu familiares atropelados em rodovias federais no ES Crédito: Fernando Estevão

“A gente não se recupera de um luto, vem um seguido do outro. É um pedacinho da gente que vai. Eles vão e a gente fica. É difícil a gente passar ali e não lembrar. Só a gente sabe a dor de passar ali ”, disse Michelli.

Muitos capixabas convivem com o medo e a angústia de ter que atravessar uma rodovia federal em trechos sem iluminação pública, sem passarela e sem radar.

Na última segunda-feira (22), um protesto de moradores da comunidade de Seringal, em Viana, pediu por mais segurança para pedestres em um trecho da BR 101. Cerca de 80 manifestantes fecharam a rodovia e só liberaram uma pista depois que ficou acertado uma reunião entre moradores e a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, para discutir melhorias.

A reivindicação é por iluminação , redutor de velocidade e passarela.

Um dos moradores que morreram atropelados no trecho foi José Carlos Nogueira Dutra, de 59 anos, que passava de bicicleta quando foi atingido por um carro. O caso aconteceu há duas semanas. Com o impacto, o vaqueiro morreu na hora.

“Ele caiu no asfalto e uma carreta veio e passou por cima, mais uns dois carros passaram depois e ele foi arrastado por uns 200 metros. Ele não merecia morrer daquele jeito”, contou Silvia Dutra, sobrinha de José.

Silvia Dutra perdeu o tio atropelado e arrastado Crédito: Fernando Estevão