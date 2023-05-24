Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Santa Cruz

Onda de tiroteios assusta moradores em bairro de Linhares

Quem mora no bairro Santa Cruz relata medo de ser vítima de bala perdida e de deixar as crianças irem sozinhas para a escola por conta de frequentes disparos de arma de fogo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 mai 2023 às 12:35

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 12:35

Bairro Santa Cruz, em Linhares
Bairro Santa Cruz, em Linhares Crédito: Jota Junior
Moradores do bairro Santa Cruz e do residencial Jocafe, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, relatam medo devido a uma onda de tiroteios na região nos últimos dias. O último teria ocorrido na noite de terça-feira (23). Eles afirmam que os casos acontecem à noite e também durante o dia e as marcas dos disparos ficam espalhadas por ruas e avenidas.
Uma moradora, que não quis se identificar, disse que é possível encontrar os projéteis. “Está havendo muitos tiroteios. Ontem mesmo teve. Quando você passa pelas ruas, é capaz de achar balas. Eu não sei se é guerra. Temos medo de sair pelas ruas, não sabemos o que pode acontecer. Temos medo de uma bala perdida acertar a janela de casa”, contou a mulher.
Quem tem filhos relata medo de mandá-los para a escola sozinhos. “Não confiamos mais em deixar elas irem, nem voltarem sem uma pessoa acompanhando. Tem muitas crianças no bairro, é perigoso para elas”, ressaltou a moradora.
Outra moradora disse que houve muitos disparos durante o último tiroteio. “Ontem (23) teve. Foi muito barulho e houve muitos tiros. A gente precisa de mais segurança, porque está muito perigoso. Quando saímos na rua é perigoso sermos atingidos por uma bala perdida”.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para atender uma ocorrência com essas características na noite de terça-feira (23) ou na madrugada de quarta-feira (24).
O chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, disse que o último tiroteio ocorreu após uma abordagem que a PM fez a um suspeito.
“A PM disse que uma viatura entrou no bairro e acabou desconfiando de uma pessoa suspeita e fizeram uma abordagem. A partir daí ouviram disparos de arma de fogo e efetuaram outros disparos para revidar. Ninguém foi preso e ninguém foi alvejado, nem a viatura”, disse o delegado.
Sobre a constante insegurança na região, Lucindo falou que as polícias trabalham para conter o que chama de “guerra de criminosos”.
“Nós estamos empenhando o nosso efetivo para conter essa guerra de criminosos no Jocafe. Fizemos várias operações, tanto nós como a PM. Apreendemos armas de fogo, drogas, prendemos vários criminosos e vamos continuar assim até a criminalidade ceder. Quero pedir aos moradores que quem ver pessoas andando armadas nas ruas, quem tem arma em casa, ligue para o Disque-Denúncia 181”, concluiu.
*Com informações do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Jovem é detido com submetralhadoras após intimidar moradores em Linhares

Polícia procura suspeito que assaltou motorista em Linhares

Vias perigosas: moradores pedem melhorias no trânsito de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados