Onda de tiroteios assusta moradores em bairro de Linhares

Bairro Santa Cruz, em Linhares Crédito: Jota Junior

Moradores do bairro Santa Cruz e do residencial Jocafe, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, relatam medo devido a uma onda de tiroteios na região nos últimos dias. O último teria ocorrido na noite de terça-feira (23). Eles afirmam que os casos acontecem à noite e também durante o dia e as marcas dos disparos ficam espalhadas por ruas e avenidas.

Uma moradora, que não quis se identificar, disse que é possível encontrar os projéteis. “Está havendo muitos tiroteios. Ontem mesmo teve. Quando você passa pelas ruas, é capaz de achar balas. Eu não sei se é guerra. Temos medo de sair pelas ruas, não sabemos o que pode acontecer. Temos medo de uma bala perdida acertar a janela de casa”, contou a mulher.

Quem tem filhos relata medo de mandá-los para a escola sozinhos. “Não confiamos mais em deixar elas irem, nem voltarem sem uma pessoa acompanhando. Tem muitas crianças no bairro, é perigoso para elas”, ressaltou a moradora.

Outra moradora disse que houve muitos disparos durante o último tiroteio. “Ontem (23) teve. Foi muito barulho e houve muitos tiros. A gente precisa de mais segurança, porque está muito perigoso. Quando saímos na rua é perigoso sermos atingidos por uma bala perdida”.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para atender uma ocorrência com essas características na noite de terça-feira (23) ou na madrugada de quarta-feira (24).

O chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, disse que o último tiroteio ocorreu após uma abordagem que a PM fez a um suspeito.

“A PM disse que uma viatura entrou no bairro e acabou desconfiando de uma pessoa suspeita e fizeram uma abordagem. A partir daí ouviram disparos de arma de fogo e efetuaram outros disparos para revidar. Ninguém foi preso e ninguém foi alvejado, nem a viatura”, disse o delegado.

Sobre a constante insegurança na região, Lucindo falou que as polícias trabalham para conter o que chama de “guerra de criminosos”.

“Nós estamos empenhando o nosso efetivo para conter essa guerra de criminosos no Jocafe. Fizemos várias operações, tanto nós como a PM. Apreendemos armas de fogo, drogas, prendemos vários criminosos e vamos continuar assim até a criminalidade ceder. Quero pedir aos moradores que quem ver pessoas andando armadas nas ruas, quem tem arma em casa, ligue para o Disque-Denúncia 181”, concluiu.