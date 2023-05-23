Jovem é detido com submetralhadoras após intimidar moradores em Linhares

Material apreendido foi levado até a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Divulgação/PMES

Após denúncias de que um jovem estaria ostentando armas e intimidando moradores em uma rua no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o rapaz de 18 anos acabou detido pela Polícia Militar no último domingo (21). Segundo a corporação, o suspeito tem histórico criminal desde que era menor de idade. Com ele foram encontradas duas submetralhadoras, drogas e dinheiro.

Policiais militares foram ao local e conseguiram deter o suspeito. A ação policial teve a atuação da cadela policial Pantera, da equipe K9 da PM, e localizou as armas, munições, carregadores, cerca de R$ 200 em espécie, duas balanças de precisão e duas toucas ninjas. Além disso, maconha, cocaína e crack no local.

A PM informou que, quando ainda era menor de idade, o jovem já tinha envolvimento em crimes de roubo a pessoas e a estabelecimentos comerciais, além de tráfico de drogas.

Apreendido com ação direta do cão:

Duas submetralhadoras semi-industrializadas cal. 380 (com carregador)

Dois carregadores de submetralhadora sobressalentes

35 munições calibre 380

Duas toucas ninja (balaclava)

Duas balanças de precisão

34 papelotes de cocaína

Nove buchas de maconha

10 pedaços médios de maconha

191 pedras de crack

280g de cocaína

100g de crack

Dois tabletes de maconha pesando 1200g

R$ 202 em espécie