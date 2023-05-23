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Bairro Santa Cruz

Jovem é detido com submetralhadoras após intimidar moradores em Linhares

Segundo a PM, suspeito tem histórico criminal desde que era menor de idade, com envolvimento em assaltos a pessoas e comércios, além de tráfico de drogas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 mai 2023 às 11:34

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 11:34

Material apreendido foi levado até a Delegacia Regional de Linhares
Material apreendido foi levado até a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Divulgação/PMES
Após denúncias de que um jovem estaria ostentando armas e intimidando moradores em uma rua no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, o rapaz de 18 anos acabou detido pela Polícia Militar no último domingo (21). Segundo a corporação, o suspeito tem histórico criminal desde que era menor de idade. Com ele foram encontradas duas submetralhadoras, drogas e dinheiro.
Policiais militares foram ao local e conseguiram deter o suspeito. A ação policial teve a atuação da cadela policial Pantera, da equipe K9 da PM, e localizou as armas, munições, carregadores, cerca de R$ 200 em espécie, duas balanças de precisão e duas toucas ninjas. Além disso, maconha, cocaína e crack no local.
A PM informou que, quando ainda era menor de idade, o jovem já tinha envolvimento em crimes de roubo a pessoas e a estabelecimentos comerciais, além de tráfico de drogas.
Apreendido com ação direta do cão:
  • Duas submetralhadoras semi-industrializadas cal. 380 (com carregador)
  • Dois carregadores de submetralhadora sobressalentes
  • 35 munições calibre 380
  • Duas toucas ninja (balaclava)
  • Duas balanças de precisão
  • 34 papelotes de cocaína
  • Nove buchas de maconha
  • 10 pedaços médios de maconha
  • 191 pedras de crack
  • 280g de cocaína
  • 100g de crack
  • Dois tabletes de maconha pesando 1200g
  • R$ 202 em espécie
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre a autuação do suspeito, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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