Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Norte

Vídeo mostra perseguição na BR 101 e acidente com moto roubada no ES

Moto havia sido roubada em Linhares na última quinta (18); perseguição ocorreu em Sooretama, município vizinho, e suspeito acabou fugindo após cair com a moto às margens da rodovia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 mai 2023 às 09:14

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 09:14

Uma perseguição policial a um suspeito em uma moto roubada terminou em acidente às margens da BR 101, na altura do km 125, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quando o indivíduo estava fugindo da corporação, acabou caindo em uma ribanceira. O veículo foi recuperado, mas o suspeito conseguiu fugir.
Uma câmera no interior da viatura da PRF mostra um trecho da perseguição, quando o suspeito pilotava pela BR 101, no sentido Jaguaré, e entrou em uma via escura às margens da rodovia. O acidente aconteceu logo depois. Os policiais saíram do carro, armados para procurar o homem, mas ele não foi encontrado.
Acidente aconteceu em Sooretama
Acidente aconteceu em Sooretama Crédito: Divulgação/PRF-ES
A moto havia sido roubada em Linhares, município vizinho, na última quinta-feira (18), e foi recuperada.

Veja Também

Polícia procura suspeito que assaltou motorista em Linhares

Foragido do Rio de Janeiro é preso em Guarapari durante operação

O esquema de empresário de Vitória para financiar o tráfico em Tabuazeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Linhares PRF Sooretama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados