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Crimes de roubo

Foragido do Rio de Janeiro é preso em Guarapari durante operação

Durante operação realizada na última sexta-feira (19), a polícia capixaba prendeu um suspeito foragido da justiça do Rio de Janeiro. Além disso, armas, drogas, nota promissória e cheques foram apreendidos na ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2023 às 18:29

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 18:29

Apreensão no bairro Itapebussu, em Guarapari
Apreensão no bairro Itapebussu, em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois homens, um de 29 e outro de 28 anos, vindos da Favela da Maré, localizada no Rio de Janeiro, foram presos em operação realizada na última sexta-feira (19), no bairro Itapebussu, Guarapari. Durante a abordagem, o suspeito de 29 anos apresentou documentos falsos, sendo posteriormente confirmada a verdadeira identidade e constatado que havia em desfavor dele um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do estado do Rio de Janeiro, pelos crimes de roubo e formação de quadrilha.
A ação nos bairros Itapebussu, Ipiranga e Camurugi foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, juntamente com a Polícia Militar.
O objetivo era dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão a pessoas ligadas ao tráfico de drogas da região.
Nas investigações, a Polícia Civil identificou narcotraficantes que dominam os pontos de comércio de drogas nestes bairros de Guarapari e os imóveis utilizados por eles para armazenar os materiais ilícitos. Também foi identificada uma ligação com traficantes da Favela da Maré, no Rio de Janeiro.
No bairro Itapebussu, as equipes realizaram um cerco policial e prenderam um homem de 42 anos. Foram realizadas buscas na casa e, no local, os policiais encontraram o suspeito deitado na cama ao lado da esposa e da filha. Embaixo do travesseiro do suspeito, a polícia localizou uma pistola calibre .40, com numeração raspada e municiada, pronta para uso. Seguindo nas buscas, foi encontrado ainda um tablete de maconha.
Na parte superior da residência do suspeito, foram localizados os outros dois homens, de 29 e de 28 anos.
Em continuidade à ação, no bairro Ipiranga, um investigado de 28 anos foi preso. Na residência dele, foram apreendidas diversas substâncias anabolizantes e uma munição calibre .38, além de 137 folhas de cheque, sendo dois em branco, totalizando R$ 986.359,10 e uma nota promissória no valor de R$ 3.300.
Apreensão do bairro Ipiranga, em Guarapari
Apreensão do bairro Ipiranga, em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Já no bairro Camurugi, nas adjacências do Condomínio Viver um Sonho Lindo, foram apreendidos 1.087 pinos de cocaína e material para embalo de entorpecentes.
Os conduzidos foram encaminhados à autoridade policial e, após procedimentos de praxe, permanecerão à disposição da Justiça

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